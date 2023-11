Aktører med kendskab til politiet fælder dom over voldsom video: »Overlevelsesinstinktet er slået til«

Aktører sætter nu ord på en meget omtalt politiaktion fra søndagens fodboldkamp mellem F.C. København og Brøndby IF, hvor en specifik betjents brug af politistav har vakt opsigt. En betjent vurderer, at brugen af stav er et brud på reglementet.