Advokat om ny krænkelsessag: »De har job og ægtefæller, og mange af dem har børn, der risikerer at falde over materialet«

720 kvinder er involverede i sagen om ulovlig deling af kvindernes intime billeder og videoer. Seks af kvinderne er lige nu klienter hos Miriam Michaelsen, der er advokat og partner i Njord Law Firm med ekspertise i digitale krænkelser.

Advokaten fortæller, at det kan være en stort chok for de berørte at få at vide, at der ligger billeder eller videoer af dem på nettet.

»Det er voldsomt og chokerende for dem at få en besked om, at nogen har delt noget krænkende indhold. Mange går i panik. En del ved godt, at der i forvejen ligger krænkende materiale af dem på nettet, men der er også dem, som aldrig har været igennem det før. Jeg har klienter, der hører til begge grupper,« siger hun.

Hun bliver i disse dage løbende kontaktet af endnu flere kvinder, fordi en stor andel af de 720 kvinder har fået tilsendt en besked i deres e-Boks fra politiet om, at de er involverede i sagen og har ret til en bistandsadvokat.

Kvinderne er mest optagede af at få stoppet delingen og fjernet billederne fra nettet, fortæller advokaten.

Miriam Michaelsen ønsker ikke at uddybe sit kendskab til selve sagen af hensyn til efterforskningen, men hun oplyser, at hun første gang hørte om sagen sidste år.

»Vi hørte om den her sag allerede i 2018, fordi jeg i forvejen havde en klient, der tidligere havde været udsat for at få delt nogle intime billeder. Vi forsøger altid løbende at finde billederne og fjerne dem fra nettet, og i den forbindelse stødte vi på den her liste med mere end 700 personers navne,« lyder det fra advokaten.

Særligt hårdt for voksne kvinder

Ifølge Nordjyllands Politi er alle berørte i sagen over 18 år – på nær en enkelt ung kvinde på 17 år.

Det er de kvinder, som Miriam Michaelsen er advokat for, også. Hun fortæller, at det ofte kan være lige så eller i nogle tilfælde endnu mere intimiderende at få delt krænkende indhold på nettet, når man er voksen, end når man er en ung pige.

»For unge piger er det altødelæggende, når de bliver opmærksomme på, at der findes krænkende indhold af dem. Det går ud over deres ry og rygte, og de hader, at deres forældre og venner får det at vide. For voksne kvinder er der herudover ofte flere ting på spil. De har et job og ægtefæller, og mange af dem har børn, der også kan risikere at falde over materialet. Det kan virkelig ødelægge et liv at få delt den her slags,« siger Miriam Michaelsen og fortsætter:

»I forbindelse med denne sag er det jo også skræmmende, at der er nogen, der har delt deres fulde navn. Det får nogle af kvinderne til at tænke, hvem det er, om de vil dem noget ondt, og om de kan finde på at opsøge dem.«

Ifølge advokaten skal digitale platforme tage større ansvar, før det bliver muligt for alvor at sætte ind over for de personer, der deler krænkende indhold.

»Lige nu er det massivt den forurettedes udfordring at finde materiale og beviser til en eventuel retssag. Der findes bare også nogle digitale platforme, som bør være meget bedre til at samarbejde med politiet om at få stoppet delingerne og blokere krænkende materiale. Før det sker, er der risiko for, at det samme materiale bliver delt igen og igen,« lyder det fra Miriam Michaelsen.

»Jeg håber bare, at der sidder nogen derude, der får lyst til at ændre deres adfærd og melde sig ind i kampen om en adfærdsændring på internettet, når de hører, hvor hårdt det rammer de mennesker, det går ud over.«