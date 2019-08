720 piger er med i ny sag om deling af intime billeder uden samtykke

Flere end 700 piger er involveret i en ny sag om deling af krænkende billeder i en mappe, der lige nu florerer på nettet, skriver Pulterkammerets Aktivister på Facebook.

Pulterkammerets Aktivister er en organisation, der blandt andet forsøger at bekæmpe digital krænkelse. Organisationen slog mandag eftermiddag et opslag op på deres Facebook-side, hvori de eftersøger ofre i forbindelse med sagen.

Er du berørt af sagen? Så skriv til journalisten bag denne artikel på juli@berlingske.dk, eller skriv direkte til Berlingske på internet@berlingske.dk

Nordjyllands Politi bekræfter over for Berlingske, at der lige nu er en sag i gang, der omhandler 720 piger.

»Det handler om et onlinekatalog, som der er en historie om, men som vi aldrig har haft adgang til. Vi kan kun se en indholdsfortegnelse med en række pigenavne. Det er 720 pigenavne. Det er alt, jeg kan sige lige nu,« siger Frank Olsen, der er vicepolitikommissær i Nordjyllands Politi.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at uddybe, hvad sagen drejer sig om.

Pulterkammerets Aktivister skriver i opslaget, at de, der er havnet i mappen – eller onlinekataloget – bør være blevet gjort opmærksomme på det gennem en besked i deres e-Boks, men organisationen skriver også i kommentarfeltet, at det måske ikke er alle, der endnu har fået beskeden.

Derudover oplyses det blandt andet, at en del af ofrene har oprettet en støttegruppe, som andre ofre har mulighed for at blive medlemmer af.

Sille Klinge, der er presseansvarlig hos Pulterkammerets Aktivister, ønsker ikke over for Berlingske at uddybe organisationens kendskab til sagen.

Flere krænkelsessager

Sagen er ikke den eneste af sin slags, der handler om deling af flere hundrede pigers intime billeder.

I 2015 kom det frem, at en digital fil med flere hundrede billeder af afklædte piger ned til 13-årsalderen florerede blandt unge drenge og mænd i Viborg. Den fik tilnavnet »Viborg-mappen«.

Mappen blev flere gange lukket ned af politiet, men efter kort tid opstod en ny mappe, fordi billederne allerede var gemt på nye computere. I den første mappe, som politiet fik kendskab til, var der mellem 800 og 900 billeder af afklædte piger. Flere af pigerne var let genkendelige, og på nogle af billederne var der skrevet pigernes navne.

Politiet kaldte det for en umulig sag at komme til livs og opgav til sidst at finde ophavsmændene, selv om det er ulovligt og strafbart at dele krænkende billeder.

I 2017 kom det frem, at medlemmer af en Facebook-gruppe ved navn Offensimentum med mere end 100.000 medlemmer udvekslede nøgenbilleder af piger med hinanden. Gruppen blev lukket ned af Facebook, men åbnede igen kort tid efter under et nyt navn. Denne gruppe blev også senere lukket, men medlemmer af gruppen sagde efterfølgende, at der formentligt ville åbne nye lukkede grupper.

Senest har der kørt flere retssager i forbindelse med den omtalte »Umbrella-sag«, hvor over 1.000 unge blev sigtet for at have delt en video med seksuelt og intimt indhold på internettet.