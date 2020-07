700 gange ringede de mindste danskere ind til Børnetelefonen: Psykisk vold sætter spor i sjælen, mens blå mærker forsvinder

Psykisk vold fik sin egen straffelovsbestemmelse i april 2019, ligesom de allermindste danskeres velbefindende var et særligt fokus på Christiansborg, da den psykiske vold blev kriminaliseret.

Denne søndag kan Jyllands-Posten dog fortælle, at der ifølge Børns Vilkår bør gøres endnu mere for at hjælpe børn, der udsættes for psykisk vold i hjemmet. Det skal blandt andet ske gennem bedre oplysning til børnene om, hvad psykisk vold er, mener Børns Vilkår.

I 2019 modtog Børnetelefonen i alt 220.509 opkald, og 700 gange ringede børn for at tale om psykisk vold, der foregik i hjemmet, som jo bør være børns trygge base.

Dette er ifølge Børns Vilkår den højeste andel i ti år.

Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår, fortæller til mediet, at barnestemmerne stille og roligt har berettet om »meget voldsomme ting«, når de anonymt har ringet til Børnetelefonens frivillige, der hver dag sidder klar til at lytte til børnenes problemer.

Børnene fortalte blandt andet om at blive hånet, låst inde og at blive nægtet mad.

Fem procent udsættes for psykisk vold

Det fremgår af en rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at cirka fem procent af børn og unge i Danmark bliver udsat for psykisk vold i hjemmet, mens en tilsvarende andel overværer vold i hjemmet.

Konsekvenserne er ikke til at komme udenom, og ifølge Vive er der solidt belæg for, at den psykologiske mishandling, som psykisk vold er, skader børnene på lang sigt. Børnene har eksempelvis øget risiko for at blive indadreagerende eller udadreagerende og udvikle problemer i forhold til at være sociale med andre.

Katrin Samimi, psykolog ved Børnehus Sjælland, fortæller til Jyllands-Posten, at de hos børnehuset siden april 2019, hvor Folketinget besluttede at kriminalisere loven, har haft ganske få sager, hvor den psykiske vold stod alene, men mener ikke, at det gør den mindre problematisk.

Hun er således enig med Vive i, at den psykiske vold kan få store konsekvenser for børns fremtidige liv.

»Hos de børn og unge, jeg har mødt, er det helt klart den psykiske vold, der forvolder mest smerte. Et blåt mærke forsvinder, men det der med at få at vide, at man ikke er god nok, eller at man aldrig skulle være blevet født ...« siger hun.

Hvis du vil læse mere, så kan du finde Jyllands-Postens historie her.