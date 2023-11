20-årig mand afviser forsøg på at frihedsberøve kvinder i Herning

Nægter sig skyldig.

Sådan lyder det onsdag eftermiddag i retssal C i Retten i Herning.

Her fremstilles en 20-årig mand iført en sort hættejakke i grundlovsforhør sigtet for to tilfælde af forsøg på frihedsberøvelse.

Manden blev anholdt tirsdag aften, og han sigtes for to gange at have forsøgt at trække to kvinder ind i en bil i nattelivet i Herning.

Det første tilfælde var natten til 29. oktober, og det næste tilfælde skete ifølge sigtelsen natten til 3. november.

Ifølge sigtelsen er kvinderne blevet forsøgt trukket ind i en rumænsk indregistreret Ford Focus.

Det lykkedes ifølge sigtelsen begge gange kvinderne at vriste sig løs.

Den 20-årige mand har ifølge sigtelsen forsøgt at frihedsberøve kvinderne sammen med en medgerningsmand, der endnu ikke er identificeret.

Den sigtede oplyser via sin forsvarsadvokat, at han nægter sig skyldig.

Han har sort hår og sort fuldskæg og kommunikerer via en tolk.

Efter at anklager Frederik Bernhard Nielsen har oplæst sigtelsen, beder han dommeren om at lukke dørene og sende pressen ud af lokalet.

- Det er en grov sag med stor offentlig bevågenhed, og vi er meget tidligt i efterforskningen.

- Det kan hindre sagens oplysning, hvis dørene ikke lukkes, lyder begrundelsen fra anklageren.

Dommeren følger anmodningen og lukker dørene for offentligheden.

- Der er en mulig medgerningsmand på fri fod, og derfor lukker vi dørene af hensyn til efterforskningen, lyder det.

Bilen, der ifølge sigtelsen blev anvendt af den sigtede, er nu beslaglagt af Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet har oplyst, at anholdelsen af manden er sket på baggrund af en intensiv efterforskning af sagen og på baggrund af mange henvendelser fra offentligheden.

De to forsøg på frihedsberøvelse i nattelivet i Herning har skabt utryghed og bekymring i lokalområdet.

Der er blandt andet blevet oprettet en Facebook-gruppe, hvor kvinder tilbydes kørsel hjem efter en bytur.

Der godkendes kun kvindelige chauffører, og der skal kunne fremsendes legitimation via Messenger inden turen.

/ritzau/