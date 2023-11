Samfund Abonnement

18-årige Johannes Rosengren har en opfordring til forældre om unges alkoholvaner – selv har han fået en bestemt regel med hjemmefra af sin far

Jacob Rosengren er far til 18-årige Johannes Grimstad Rosengren. De er enige om, at familiens tilgang til den 18-årige mands alkoholvaner får ham til at drikke mere ansvarligt. Blandt andet har de indgået en kontrakt om fester og byture.