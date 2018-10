14-årige Amalie: »Jeg har ikke oplevet, at min far har været i krig. Men jeg har oplevet det, der kom bagefter«

Amalie Kaehne Pedersen blev født, ti år efter hendes far var udsendt på Balkan. Alligevel mærker hun krigens eftervirkninger i form af en far, der er anderledes end hendes klassekammeraters. Hun har været en del af Forsvarets gruppeterapi for børn af veteraner – et forsøg, der nu bliver permanent.