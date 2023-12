130.000 kvinder i den fødedygtige alder lider af en sygdom, der kan give nedsat fertilitet og stærke smerter

Det anslås, at 130.000 danske kvinder i den fødedygtige alder lider af sygdommen endometriose. Sygdommen kan have betydning for kvindens fertilitet. Så hvis du eller en kvinde, du kender, har meget voldsomme smerter under menstruation, bør du læse videre her.