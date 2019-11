Tag med Ole Henriksen til hans californiske paradis: Det blev vores fristed

Jeg lærte Laguna Beach at kende gennem min medarbejder David Orr på Ole Henriksen-spaen.

Han var flyttet til byen og kunne slet ikke forstå, at jeg ikke havde besøgt denne paradisby ved Stillehavet. Så han tog mig med på den halvanden times køretur, som det er at køre fra Los Angeles til den skønne californiske kystby. Det var i 1970erne – og en del år, før jeg mødte min mand Laurence i 1984.

Da jeg blev kæreste med Laurence, blev Laguna Beach vores fristed. Vi var begge vilde med denne intime by, der lå ud til havet – og som bød bøsser velkomne med åbne arme. Dengang kunne homoseksuelle nyde hinandens selskab på The Boom Boom Room – en bøssebar, hvor der var godt gang i den med druk, dans og hyggelige samtaler. Det nød vi, dengang vi var unge og smukke, men vi savner den ikke den dag i dag, hvor den er lukket, og hvor vi er blevet to modne mænd.

»Jeg nød også, at de serverede vodka, mens jeg handlede. For selv om jeg for en stund var gået over til at drikke champagne, så er jeg nu vendt tilbage til min favoritdrik.«

Laguna Beach bød på hundrede procent afslapning for os. Vi kørte til byen ad Pacific Highway, og så snart vi så vandet, de smukke palmer og den brede strandbred og mærkede den friske havluft, var vi fuldkomment afslappede og gik helt ned i tempo. Sådan er det stadig. Laguna Beach er meget intim og hyggelig, og har en meget laid back atmosfære. Man traver rundt i sine flipflopper, shorts og uglet hår, og alle er afslappede, og ingen kigger dømmende på dig. Det er her, jeg bedst finder ro – og jeg kan varmt anbefale dig et besøg til Laguna Beach – mit californiske paradis.

Surf and Sand

Da Laurence og jeg begyndte vores Laguna Beach-eventyr, havde vi et meget stramt budget. Mange gange overnattede vi ikke ved stranden, men kørte hjem samme aften, eller vi boede i det nærliggende Irvine, hvor det var billigere at bo på hotel.

Hotellet Surf and Sand – hvor Ole Henriksen nyder at se ud over bølgerne, mens han gennemlæser sin egen bog. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men efterhånden som vi klarede os bedre og bedre finansielt, gav vi os selv lov til at få lidt mere luksus, når vi tog til Laguna Beach for at koble fra. Vi blev meget hurtigt vilde med at overnatte på Surf and Sand, der ligger lige ud til havet lidt syd for centrum på Pacific Coast Highway.

Værelserne er så skønne, fordi de ligger lige ud til havet. Bogstaveligt talt. Man føler næsten, at man er på stranden, så tæt er man på havet.

Man hører tydeligt bølgerne fra ens værelse – så tydeligt, at hotellet har lagt ørepropper frem, i tilfælde af at man ikke kan sove for de enorme bølger, der tromler ind mod kysten. Men for mig kan havet have en nærmest hypnotisk effekt, hvor alt andet end lydene fra havets brusen lukkes ude. Jeg oplever altid en dejlig indre ro, når jeg befinder mig så tæt på havet, og det er derfor, jeg igen og igen vender tilbage til dette pragtfulde hotel.

Jeg har prøvet flere hoteller i Laguna Beach, men jeg vender altid tilbage til Surf and Sand, fordi jeg elsker hotellets stemning og earthiness. Ritz Carlton er f.eks. noget finere og luksuriøst, men det ligger ikke nær så godt som Surf and Sand. Jeg elsker, at vi kan sidde i baren og se lige ud på vandet, og at Laurence og jeg kan gå fra hotellet ind til Laguna Beach på stranden på få minutter.

1555 S. Coast Highway

Laguna Beach, CA 92651

+1 877 741-5908

Surfandsandresort.com

Mindet om danske Eiler Larsen

De første år, jeg besøgte Laguna Beach, stod den glade dansker, Eiler Larsen, og bød alle hjerteligt velkommen til byen – han var på »a mission of friendliness«. Han vinkede og smilede glad til alle forbipasserende.

Da jeg så ham første gang, var han en meget gammel mand. Han lignede en hippie med sin solbrune hud, sit store, filtrede grå hår og det lange skæg, der var lige så uglet som resten af hårpragten. Eiler Larsen var født i Århus i 1890 og døde som 84-årig i 1975. Han var en slags vartegn for Laguna Beach i hele 33 år, og han har gjort et stort indtryk, for der står en høj statue ved The Old Pottery Place, hvor han stadig smiler glad til alle, der kommer forbi på Pacific Coast Highway. Der står endnu en statue af den søde dansker ved Greeter’s Corner Restaurant lidt tættere på centrum af byen.

The Old Pottery Place

1200 S. Coast Highway

Laguna Beach, CA 92651

Theoldpotteryplace.com

Main beach. Laguna beach. Fold sammen Læs mere Læs mere

Main Beach, Laguna Beach

Laurence og jeg har aldrig ligget og solbadet på Main Beach, der ligger i centrum af Laguna Beach. Men vi har ofte siddet og betragtet folk spille volleyball, basketball eller andre spil på stranden. Og vi har nydt at se de mange børn, der boltrer sig i sandet.

Main beach. Laguna beach. Fold sammen Læs mere Læs mere

Vi er også selv meget aktive og som legeglade børn, når vi er på stranden her. Vi spiller strandtennis, volleyball og basketball og er meget fysisk aktive på stranden – og vi går lange ture og hygger os med det. Laurence har ofte medbragt en is til stranden, som han har købt på Chantilly by the Sea på hjørnet overfor. Jeg har så en avis eller et blad med mig, som jeg har købt ved World Newsstand.

Jeg elsker at sidde midt på stranden i nærheden af The White Tower, som er det ikoniske tårn, hvor livvagterne våger over alle de badende i de ofte ret så kraftige bølger. Det har stået her siden 1937.

World Newsstand. Fold sammen Læs mere Læs mere

107 S. Coast Highway

Laguna Beach, CA 92651

Visitlagunabeach.com/things-to-do/beaches/main-beach/

West Street Beach

West Street Beach. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det kan godt være en udfordring at finde West Street Beach, der ikke er helt så kendt som andre strande i området. Men den er helt sikkert kendt blandt Californiens bøsser, og det var også på den måde, at jeg lærte stranden at kende.

Da jeg kom til Laguna Beach som ung mand, var det en af de ting, der tiltrak mig: At byen var så venligt stemt over for bøsser. Så jeg har ligget på denne strand mange gange og nydt de mange smukke mande- og kvindekroppe, der kom forbi Laurence og mig, mens vi lå og nød strand, vand og sol.

Strandtennis i solen med bølgerne som baggrund. Ole Henriksen og hans mand elsker strandsport. Fold sammen Læs mere Læs mere

Find Laguna Royale lejlighedskomplekset, der findes på 31423 Coast Highway og parkér på Coast Highway. Gå ned ad trapperne til venstre for bygningen, når du kigger ud mod kysten. Husk mad og drikke, for der findes ingen butikker eller boder på stranden.

Laguna Beach, CA 92651

Visitlagunabeach.com/things-to-do/beaches/west-street-beach/

Hobie Surf Shop ved Laguna beach. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hobie Surf Shop

Jeg pakker aldrig en stor kuffert, når jeg skal til Laguna Beach. Jeg har som regel bare sørget for at have det mest essentielle med. Desuden ved jeg, at hvis jeg mangler noget til stranden, så er der altid gode ting at finde i butikken Hobie. Her har Laurence og jeg købt meget af vores legetøj til stranden, badetøj og flere lækre badehåndklæder.

294 Forest Avenue

Laguna Beach, CA 92651

+1 949 497-3304

Hobiesurfshop.com

The Vault Men. Fold sammen Læs mere Læs mere

The Vault Men

Jeg handler ikke så tit hverdagstøj i Laguna Beach. Men sidst jeg var der, kunne jeg ikke stå for det, salgsdamen Tania havde at vise mig i denne butik. Jeg har svært ved at stå for farvestrålende skjorter med smukke mønstre, og hun solgte mig to. Jeg nød også, at de serverede vodka, mens jeg handlede. For selv om jeg for en stund var gået over til at drikke champagne, så er jeg nu vendt tilbage til min favoritdrik.

361 Forest Avenue

Laguna Beach, CA 92651

+1 949 376-4000

Thevaultmen.com

The Hat Box. Fold sammen Læs mere Læs mere

Alessa by Pirozzi

Denne italienske restaurant midt i centrum af Laguna Beach er meget populær både blandt turister og lokale, og har derfor altid meget travlt.

Alessa by Pirozzi. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er selvfølgelig, fordi de serverer god mad og kan prale med at have den prisvindende kok Alessandro Pirozzi til at stå i køkkenet. Nogle gange kan retterne være lidt små i det, men så beder man bare kokken om at øse lidt mere på, og maden er delicious. Mine sarte smagsløg kan sagtens finde lækre, sunde retter, der behager mig.

Desuden er der mange minder forbundet med stedet, for der lå et polsk bageri i bygningen før i tiden – og her fik jeg varm kakao, som min mor lavede den hjemme i Ribe, da jeg var barn. Restauranten ligger fem minutters gang fra stranden, og man kan være afslappet klædt og komme med sine tilsandede bare tæer, hvis man har lyst. Buon appetito.

234 Forest Avenue

Laguna Beach, CA 92651

+1 949 497-8222

Alessalaguna.com

Zinc Cafe. Fold sammen Læs mere Læs mere

Zinc Café

Zinc Café and Market åbnede i Laguna Beach i 1988, og det har været et af mine favoritsteder siden. Det er højdepunktet for enhver tur til Laguna Beach at komme til Zinc for at spise morgenmad eller frokost – eller bare få en god kop kaffe. Ejeren, John Secretan, har skabt en hyggelig café-stemning i den overdækkede gårdhave, hvor man kan betragte folk trave forbi på Ocean Avenue. Jeg elsker deres mange sunde retter på menuen, og jeg finder altid lækkerier til at tage med på stranden.

350 Ocean Avenue

Laguna Beach, CA 92651

+1 949 494-6302

Zinccafe.com

The Hat Box

Jeg har købt mange hatte her gennem årene, som var super anvendelige i den skarpe californiske sol. Jeg kender ejeren, Paula Del Percio, der har haft butikken her i Laguna Beach siden 2002. Paula laver selv hattene, og de er ret så fine.

Men sidst jeg var der, havde jeg ikke held med at købe en hat. »Back in 10 minutes«, stod der på døren, men 20 minutter senere var hun ikke tilbage. Attituden er lidt mere afslappet i Laguna Beach end andre steder. Men jeg finder nok en hat næste gang, jeg er der.

550 S. Coast Highway

Laguna Beach, CA 92651

+1 949 497-7335

Thehatbox.com