Krydstogtskibe har kurs mod grønnere turisme

Den internationale krydstogtturisme er blevet udråbt som rejsebranchens store klimasynder, men det tager rederierne med oprejst pande: De er allerede i fuld gang med at omstille sig til mere miljøvenlige ferier på verdenshavene.

Jesper Boas Smith, grundlægger af Bella Vista Travel og krydstogttalsmand for Danmarks Rejsebureau Forening, er den første til at indrømme, at krydstogtskibene forurener, men at det skal ses i en større sammenhæng.

Klatrevægge og boldspil er nye moderne aktiviteter på de store krydstogtskibe. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Selvfølgelig gør de det, men det er bare langt mere interessant at fokusere på krydstogtbranchen end at skrive om færger og containerskibe, fordi et krydstogt er et privat tilvalg,« siger Jesper Boas Smith.

Han henviser til de officielle tal for cruisebranchen, som afslører, at der findes i alt 314 krydstogtskibe, men at der også sejler 55.000 store handelsskibe rundt på verdenshavene, og dermed udgør krydstogtflåden under én procent af de kommercielle fartøjer.

Miljøet bekymrer passagerer

Krydstogtbranchen ved, at passagererne interesserer sig for miljøet, og med 30 millioner, som på årsbasis foretrækker at holde ferie til vands, påtager rederierne sig ansvaret for at sikre et bedre miljø for fremtiden. Bl.a. har Royal Caribbean Cruises siden 2016 samarbejdet med WWF om at reducere mængden af klimagasser med 35 procent inden 2020.

FAKTA Farvel til sugerør Flere af de rederier, Berlingske har talt med til denne artikel, fortæller, at man allerede er kommet langt med en mere bæredygtig adfærd om bord med hensyn til mad og drikke. Næsten alle filtrerer nu havvand til drikkevand, som serveres i karafler i stedet for på plasticflasker, man samler og bearbejder affald og nedskalerer udbuddet af retter både på buffet og a la carte-menuen for at undgå madspild. RCL afleverer sit madaffald i land til genanvendelse, for eksempel til biogas, og NCL har siden sidste år sparet 50 millioner plasticsugerør ved at forbyde dem sammen med brug af engangsplastickrus og flamingokopper. FOLD UD

»Det handler om at reducere energiforbruget om bord, reducere affald, rense spildevand m.m. Men vi sigter også bredere med bæredygtighed og køber ind lokalt, så vi bidrager til økonomien i de lande,« siger nordisk administrerende direktør Geir Kronbæck, Royal Caribbean Cruises.

Brændstof er syndebuk

»Uanset hvordan andre dømmer os, så har vi selv taget initiativ til at gøre rejseformen bedre for fremtiden. Hvert nye skib i vores flåde er udstyret med systemer, som kan reducere udslip betragteligt, mens vi ligger ved kaj. Desværre er det stadig kun et fåtal af havne, som har installeret den nødvendige adgang til landstrøm,« siger Kevin Bubolz, direktør for Norwegian Cruise Line i Europa.

Central Park-anlægget er et nyt grønt tiltag på Symphony of the Seven Seas. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den store »syndebuk« har været krydstogtskibenes brændstof og dermed CO 2 -udledning, både når de sejler, og når de ligger i havn. Ifølge Jesper Boas Smith bruger nogle af de nyere skibe naturgas, og andre fungerer ligesom hybridbiler, hvor de kan sejle tre timer på el.

Småt og godt

Det lille svenske rederi Star Clippers arrangerer krydstogter på replikaer af fortidens sejlskibe, hvor man sætter sejl, når vinden er til det, og ellers bruger hjælpemotorer.

»Det er både bæredygtigt og økonomisk, ligesom det giver en helt anden oplevelse at være om bord på et stort sejlskib med et par hundrede passagerer. Vi fortsætter denne linje, når vi senere på året kommer med det fjerde skib, femmasteren Flying Clipper, som bliver verdens største af sin slags. Her bruger vi kun naturgas,« siger salgsdirektør Marie Krafft.

FAKTA Mindre trængsel i Østersø-havne Det er ikke kun rederierne, der er opmærksomme på grøn omstilling. Det har de havne, som krydstogtskibene anløber, også. På en nylig afholdt konference i København skrev 29 deltagende destinationer, fordelt på syv lande i Nordeuropa, under på et nyt manifest, Cruise Baltic Sustainability Manifesto, der har skarpt fokus på at nedbringe luftforurening og trængsel i Østersø-regionens havne og byer. Landstrøm var et af de helt centrale temaer på konferencen, så skibene ikke larmer og skader lokalmiljøet ved at lade motorerne køre i døgndrift, ligesom man understøttede tanken om at sprede krydstogtgæsterne ud over flere bydele for at imødegå den tiltagende kritik af trængsel på de samme steder. Konferencen blev startskuddet til Miljø- og Fødevareministeriets internationale projekt om mindre luftforurening ved kajen fra krydstogtskibe i Østersø-regionen, som løber til og med 2022. Kilde: Cruise Baltic. FOLD UD

»Der er kommet en højere efterspørgsel på ekspeditionsskibe, hvor man maximalt er 200 om bord, der betaler kassen for at opleve en endnu uspoleret del af verden, for eksempel Antarktis,« siger Jesper Boas Smith. »Det er også blevet mere populært med ferier på yachter med kun ca. 50 kahytter, hvor skibet kan gå ind de små steder og på alle parametre giver en Michelin-agtig oplevelse.«

Han minder dog om, at de store krydstogtskibe er kommet for at blive.