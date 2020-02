Tromsø og omegn er et af de bedste steder at nyde det spektakulære nordlys, som danser over vinterhimlen især november-februar. På et par hundrede år er byen gået fra at være en fiskerflække på 70 indbyggere til i dag at være hjem for 75.000 sjæle. Og nordlyset tiltrækker mange turister fra hele verden. Fold sammen

Læs mere