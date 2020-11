Vaccinehåb sender renten op: Nu er ét procent-lån tæt på at åbne

Det 30-årige ét procent-lån med afdrag er på vej tilbage.

Lånet handles tirsdag middag til en gennemsnitskurs på 99,86 hos landets største låneudbyder af realkreditlån, Totalkredit, mens det i gennemsnit handles til kurs 99,75 hos Realkredit Danmark.

Holder kurserne sig under 100 dagen ud, åbner det 30-årige fastforrentede lån med afdrag og en rente på en procent i morgen.

Ifølge flere bankøkonomer er det primært gårsdagens positive nyhed fra medicinalselskabet Pfizer, der sender renterne og aktiekurserne i vejret verden over.

Pfizer er i en foreløbig analyse kommet frem til, at en vaccinekandidat mod coronavirus kan bremse sygdommen i ni ud af ti tilfælde. Det betyder kort fortalt, at vaccinen kan påvise en effekt på 90 procent. Nyheden kom blot få dage efter, at Demokraternes Joe Biden blev udråbt til USAs 46. præsident.

»Det smitter selvsagt også af i den hjemlige andedam, hvor de danske boligrenter ligeledes stiger,« lyder det fra Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

7.500 kr. dyrere at optage lån på 1 mio. kr.

Det 30-årige ét procent- lån med afdrag har været lukket land for boligejerne i store dele af oktober og november, men i løbet af kort tid er kursen på lånet dykket i omegnen af 0,75 kurspoint. Også kursen på den afdragsfrie variant af ét procent-lånet er faldet i samme størrelsesorden.

FAKTA Kurs Kursen er prisen på den obligation, der ligger bag realkreditlånet. For låntageren er det mest attraktivt at optage et fastforrentet lån, når kursen er så tæt på 100 som muligt, da man ved en kurs på f.eks. 95 kun modtager 95 kroner for hver 100 kroner, man låner. Ved udbetaling af et lån på en million kroner til kurs 95 bliver hovedstolen 1.052.631 kroner. Hvis man skal indfri eller omlægge lånet, er det bedst med så lav en kurs som muligt, da en kurs på 95 betyder, at man kun skal betale 950.000 kroner for at købe et lån på en million kroner tilbage. FOLD UD FOLD UD

Et sådant fald i kursen svarer til, at det fra den ene dag til den anden er blevet omtrent 7.500 kroner dyrere at optage et lån på en million kroner, skriver Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar.

I det store billede er konsekvensen for den månedlige ydelse dog stadig begrænset, idet den højere restgæld skal afvikles over 30 år og med en relativ lav rente, påpeger han.

»Selv om renterne altså er sendt en anelse op, er det næppe noget, der giver en mærkbar negativ effekt på et i forvejen varmt boligmarked. Lige meget hvordan vi end vender og drejer det, var det en super god nyhed i går – også for boligejerne,« vurderer Christian Hilligsøe Heinig.