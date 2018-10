Sidste udkald for at ændre dit boliglån – her er dine muligheder

Når champagnepropperne springer nytårsnat, udløber realkreditlån for milliarder. For tusindvis af boligejere er det en oplagt mulighed for at slippe ud af deres nuværende lån og skifte til et andet, hvad end de drømmer om en lavere ydelse, større rentesikkerhed, gældsnedbringelse - eller måske et nyt realkreditselskab.

Men timeglasset er ved at rinde ud. Har man et lån med refinansiering 1. januar 2019, skal beslutningen nemlig træffes inden udgangen af oktober, hvor opsigelsesfristen udløber. Foretager man sig intet, fortsætter man blot med sit nuværende lån.

Der kan være mange gode grunde til at sondere mulighederne. Har man eksempelvis hidtil svoret til de etårige rentetilpasningslån (F1) på grund af den lave ydelse, ser det faktisk ud til at blive billigere at vælge et femårigt rentetilpasningslån (F5).

Billigere at binde renten i flere år

I hvert fald hos Totalkredit, hvor ydelsen for et lån på en million kroner forventes at lande på 3.300 kroner efter skat om måneden for et F5-lån med afdrag. Holder prognosen, bliver ydelsen på et F1 lån med afdrag på 3.370 kroner. Med til billedet hører dog, at man afdrager 220 kroner mere om måneden på F1-lånet end på F5-lånet.

»F5’erne stiler lige nu mod en rente i underkanten af 0,40 procent. Det er lavt for en femårig rentesikring, og tilmed er der udsigt til en lavere ydelse end på F1 og F3,« siger chefanalytiker Jeppe Borre fra det Nykredit-ejede Totalkredit, hvor der per 1. januar skal refinansieres lån for omkring 35 milliarder - svarende til omkring 26.000 lån.

I Nordea Kredit, hvor der udløber lån for over 14 milliarder kroner, ser det en smule anderledes ud. Her forventer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann ikke, at F5 kommer til at slå de andre af banen som lånet med den billigste ydelse. Ifølge prognosen bliver den månedlige ydelse efter skat på 3.890 kroner for F5, 3.680 kroner for F3 og 3.500 kroner for F1.

For de afdragsfrie varianter ligger ydelserne for henholdsvis F5, F3 og F1 på 980 kroner, 820 kroner og 760 kroner i Nordea Kredit, og på 890 kroner, 760 kroner og 730 kroner i Totalkredit. Hvad den præcise ydelse lander på, bliver dog først lagt fast ved rentetilpasningsauktionerne i november, hvor obligationerne bag lånene skal under hammeren.

F5-lånerne sparer mest

Ifølge prognoserne er der udsigt til en pæn besparelse for boligejere med F5-lån, hvis de fortsætter med samme lånetype. Hos Totalkredit har F5-lånerne de seneste fem år betalt en rente på omkring 1,3 procent - og kan dermed se frem til et rentefald på op mod et helt procentpoint fra den ene dag til den anden, påpeger Jeppe Borre.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit »Der er ingen grund til at være misundelig på boligejere med F5-lån, fordi de står til det største fald i den månedlige ydelse«

»Holder forventningerne, er der tale om et ydelsesfald på 230 kroner per million efter skat, mens afdraget og opsparingen i boligen stiler mod at stige med 350 kroner hver måned,« siger han.

I Nordea Kredit ligger besparelsen i den månedlige ydelse efter skat på 130 kroner, hvis der er tale om et F5-lån med afdrag, og på 400 kroner ved et lån uden afdrag. Boligejere med F3-lån har også udsigt til et lille fald i den månedlige ydelse, hvis de fortsætter med samme lån, mens boligejere med F1-lån har udsigt til en mindre stigning.

Ingen grund til misundelse

»Der er ingen grund til at være misundelig på boligejere med F5-lån, fordi de står til det største fald i den månedlige ydelse. Eller at have ondt af boligejere med F1-lån, fordi de forventeligt skal betale en smule mere end i dag,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun henviser til, at boligejere med F5-lån har betalt en forholdsvis høj rente de seneste fem år, mens F1-lånerne har nydt godt af rentefaldene. Det gælder ikke mindst ved den seneste rentetilpasning for et år siden, hvor de fik en rente på bare -0,24 procent.

»Det er den laveste rente, der nogensinde et blevet fastsat på et F1-lån ved en auktion. En forventet minimal stigning til -0,1 procent ved den kommende auktion er derfor ingen ulykke. Det er snarere en lykkelig begivenhed, da boligejere med F1-lån får endnu et år med en lav rente på deres boliglån,« siger hun.

Nu du kan ændre på lånet

Refinansiering af et flekslån handler dog ikke kun om at få en ny rente på sit lån. Det er også en mulighed for at ændre på vilkårene for lånet uden de store omkostninger, som der ellers er forbundet med en låneomlægning.

Det kan eksempelvis være, at man gerne vil skifte profil fra F1 til F5 eller begynde at betale afdrag på lånet. Begge dele koster et gebyr på 500 kroner i Nordea Kredit og 750 kroner i Totalkredit.

Lise Nytoft Bergmann forventer ingen større rokade ved den kommende refinansieringsrunde. Men de boligejere, der på nuværende tidspunkt har ændret på deres lån, har primært valgt at gå fra et lån uden afdrag til et lån med afdrag.

FAKTA 10 spørgsmål du skal have svar på inden en låneomlægning Inden du kaster dig ud i en låneomlægning eller ændrer vilkårene på dit nuværende flekslån, er det en god idé at få svar på disse ti spørgsmål først, som Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet: Hvilke typer af lån er relevante for mig? Hvilke andre lånetyper findes på markedet til at dække mit behov? Hvad er fordelene og ulemperne ved de relevante lånetyper til sammenligning? Hvad er de forskellige omkostninger og årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved de relevante lånetyper? Under hvilke betingelser kan bidraget og kursskæring senere forhøjes? Hvad er mine vilkår, hvis jeg vil indfri de relevante lånetyper før tid? Hvad er mine muligheder for og omkostninger ved senere at omlægge de relevante lån? Hvad er mine muligheder for at afdrage fleksibelt på de relevante lånetyper? Hvilken obligationstype er mit lån baseret på, og i hvilke situationer har det betydning for mig? Hvad er mine muligheder for at kurssikre lånet? Kilde: Forbrugerrådet Tænk FOLD UD

»Det skal forklares med, at den lave rente gør det nemmere at komme i gang med at afdrage kombineret med den generelle stemning blandt boligejerne, hvor det er blevet mere populært at afdrage i dag end tidligere,« siger hun.

Og blandt de boligejere, som har ændret på rentetilpasningsfrekvensen, har langt de fleste valgt et F5-lån, uddyber Nordeas boligøkonom.

Vandring fra F1 til F3 og F5 er populær

I Totalkredit er der typisk en del aktivitet i forbindelse med refinansieringerne, hvor der skiftes længde mellem rentetilpasningerne, oplyser Jeppe Borre.

»Her er særligt vandringen fra F1 til F3 og F5 populær. Men vi ser faktisk også nogle gå den anden vej til F1, som kan være en fornuftig ide, hvis man eksempelvis har et til-salg skilt i forhaven,« siger han.

Der er desuden mange af kunderne i Totalkredit, som benytter sig af muligheden for at komme billigt ud af deres flekslån i forbindelse med refinansieringen. Især F1 oplever mærkbar afgang, fortæller chefanalytikeren.

»Til de seneste rentetilpasningsauktioner har blot omkring to tredjedele af lånene i sidste ende skulle refinansieres. Den resterende del er enten indfriet, afdraget eller udløbet,« siger han.

Fast rente i 30 år til to procent

Med det ekstremt lave renteniveau er der også en del, som vælger at skifte flekslånet ud med et 30-årigt fastforrentet lån til to procent, som i øjeblikket ligger og hygger sig omkring kurs 99.

»Med en låneomlægning til fast rente kommer man til at sidde i omegnen af 400 kroner dyrere om måneden for et lån med afdrag. Samtidig er afdraget mindre, men så er rente såvel som friværdi beskyttet på helt anden vis mod rentestigninger,« siger han og uddyber, at et fastforrentet lån har den fordel, at gælden falder, når renten stiger.

Har man alligevel planer om at omlægge sit rentetilpasningslån til et fastforrentet lån, er det desuden en oplagt mulighed for at skifte realkreditinstitut, hvis man kan få lånet billigere et andet sted, lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk.

Man slipper nemlig ikke for omkostningerne ved en låneomlægning, som hurtigt løber op i mange tusinde kroner. En del af pengene går til staten, men en del kan forhandles.