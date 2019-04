Mens markedet for ejerlejligheder er bremset op, skyder sommerhussalget hastigt i vejret. I årets første tre måneder blev der solgt 1.874 fritidsboliger på landsplan.

Det er en stigning på 16 procent i forhold til samme periode i rekordåret 2018 og en fordobling, hvis man sammenligninger med første kvartal i 2014, viser nye handelstal fra Boligsiden.

»Der er flere grunde til, at salget af sommerhuse stiger med raketfart i øjeblikket. En lille del af årsagen skal nok findes i det fantastiske vejr, der prægede Danmark hele sidste sommer,« udtaler Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden, i en pressemeddelelse.

En anden væsentlig årsag er de nye regler for belåning af sommerhuse, som trådte i kraft i 2017. De har gjort det muligt at realkreditfinansiere 75 procent af værdien af et sommerhus mod tidligere 60 procent.

»Det har gjort markedet mere attraktivt for en større skare af købere, og er sammen med den generelle gunstige økonomiske situation afgørende for det gode sommerhussalg,« fremhæver Birgit Daetz.

Ifølge tallene er det gået frem for salget i hele landet, men især i Jylland har køberne fået øjnene op for sommerhusmarkedet.

Således kan landsdelene Vestjylland, Sydjylland og Nordjylland bryste sig af stigninger i salget på henholdsvis 172, 144 og 142 procent siden 2014. Enkelte kommuner har udviklet sig fra at have relativt få handler til at blive nogle af de mest populære sommerhusområder.

Salget er eksempelvis steget med 250 procent i Ringkøbing-Skjern, således at der i de første tre måneder af 2019 blev solgt 129 sommerhuse.

Tre procent af danskerne overvejer sommerhuskøb

Ifølge ejendomsmæglerkæden Home er der udsigt til, at interessen for sommerhuskøb vil fortsætte henover sommeren.

I en måling, som analysevirksomheden YouGov har foretaget for Home, svarer tre procent af danskerne, at de har planer om at købe et sommerhus i løbet af det næste halve år. For et år siden var det kun en procent af danskerne.

»Køberbarometeret viser, at interessen for at købe sommerhus fortsætter for fuldt tryk de kommende måneder. Vi møder også markant flere købere på fremvisning i år,« skriver Michael Dalsager, senior kommunikationskonsulent i Home, i en kommentar.

Han mener, at det trækker det sommerhusmarkedet ud i solen, at rigtig mange danskere har oplevet stigende priser og voksende friværdier i deres helårsboliger.

»Oven i det har sommerhusøkonomien fået luft under vingerne af den ultralave rente, højere sommerhusbelåning, nedsatte elafgifter og et fordoblet skattefradrag ved udlejning,« siger Michael Dalsager.