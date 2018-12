Pristjek: Nu kan du få bil via abonnement og spare penge

Der er hård kamp om bilkøbernes gunst i øjeblikket. En ny udbyder af adgang til at få hænderne på rattet er Dribe, der tilbyder abonnement på en bil inklusive alle omkostninger undtagen brændstof. Og selv om prisen umiddelbart ser høj ud, er totalomkostningen på niveau med og i nogle tilfælde lavere end ved at lease eller købe en tilsvarende bil, når forsikring, grøn afgift, service og vejhjælp tælles med.

Det viser en beregning af de samlede omkostninger pr. kilometer, den såkaldte TCO, på en række sammenlignelige biler. Groft sagt er forskellen mellem de forskellige former for ejerskab minimal, når det drejer sig om små biler, mens det for eksempelvis en VW Passat i beregningen er klart billigere at få adgang til bilen via et abonnement.

»Jo billigere bil, jo mindre fordel er et abonnement. Men det er faktisk et godt tilbud både i forhold til leasing og køb,« siger markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen, som har foretaget beregningerne ud fra de bedste tilbud i de enkelte kategorier.

Han peger desuden på, at Dribes tilbud omfatter 24.000 kilometer om året efter 12 måneders medlemskab, mens den typiske leasingaftale omfatter 15.000 kilometer årligt. Jan Lang kan ikke umiddelbart få øje på faldgruber ved abonnementet.

»Nej, det kan jeg ikke se. Forbrugersikkerheden er meget høj, mens der er nogle usikkerheder ved leasing og køb,« siger han.

Jan Lang har dog iagttaget, at priserne på abonnementsbilerne svinger, som de også gør på leasingbiler.

»Jeg tror, at hvis det bliver for populært, så bliver det dyrere. Priserne svinger, så man skal slå til, når priserne er gode. Men hvorfor skulle det ikke blive stort? Det indeholder alt det, som den moderne bilkøber gerne vil have, og det er især fordelagtigt, når man kommer op i firmabilklassen og SUV. Men man skal regne det hele igennem, for priserne kan sagtens blive anderledes i det nye år,« siger han.

Kom pludselig i tvivl

En af de moderne bilkøbere, der har valgt abonnementet, er Desireé Rose. I efteråret kom hun pludselig i tvivl, lige inden hun skulle til at underskrive en leasingkontrakt. Skulle hun vælge en ny Volkswagen Golf eller en funklende Ford Focus ST-line?

En bindingsperiode på tre år gjorde valget ekstra svært, og derfor besluttede den 34-årige marketingchef sig for et alternativ til leasing. Desireé Rose lejer en bil via abonnementsordningen Dribe, hvor hun kun binder sig til en bestemt bil 30 dage ad gangen.

»Fleksibiliteten var alfa og omega for mit valg. Jeg har tidligere ejet en bil i seks år, men jeg synes, at det er federe at være fri og ikke bundet til noget for en længere periode,« siger Desireé Rose.

»Jeg har ikke tænkt mig at skifte bil hver måned, men det kan man jo gøre,« siger Desireé Rose.

Hun har i øjeblikket et abonnement på en sort Golf Highline og slipper dermed for at tænke grøn ejerafgift, sommer- og vinterdæk samt forsikring. Et abonnement hos Dribe koster 499 kroner om måneden, og dertil skal Desireé Rose betale 4.600 kroner, som er basisprisen for at leje en Golf.

»Lige da min mand og jeg så Dribes priser, tænkte vi, at det var dyrt, indtil vi fandt ud af, hvad priserne indebar. Da vi gjorde det endelige regnestykke op, fandt vi ud af, at der var en minimal forskel på at eje, lease og have en bil på abonnement,« siger Desireé Rose.

Hun bor i Frederikssund, arbejder i Glostrup og kører mellem 15.000 og 17.000 kilometer om året. Muligheden for bil på abonnement stammer fra hendes venskabskreds.

»Jeg har mange venner, der var begyndt at tale om det, og jeg havde også været inde og kigge på det før. Jeg er den der kvinde, der ikke gider at tænke over min bil. Den skal køre, være god, og jeg skal ikke have uforudsete udgifter. De eneste bekymringer, man kan have, er, når man skal aflevere bilen, men det virker til at være en god aftale,« siger hun.

Tjek abonnement jævnligt

Forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru har oplevet en del henvendelser fra forbrugere, som gerne vil have en bil på abonnement, fordi »det er nemt, og at man kan binde sig i kortere tid ad gangen«.

»Der er rigtigt mange positive ting ved det, men bagsiden af medaljen er, at forbrugerne ikke er forsikret, hvis de kører til nogle bestemte lande. Det stiller vi os uforstående overfor, da en del danskere jo også kører til udlandet engang imellem,« siger han.

Det er groft sagt Østeuropa, der er lukket land for Dribe-biler, ligesom familiens unge under 26 må kigge langt efter bilnøglerne.

Både Ilyas Dogru og Jan Lang påpeger, at priserne bevæger sig. Det betyder blandt andet, at man ikke kan være sikker på at vende tilbage til den samme model dagligbil til den samme pris, hvis man udnytter muligheden for i en kortere periode at vælge en anden model.

»Vi opfordrer forbrugerne til at tjekke bilabonnementerne jævnligt. Hvis ikke du overvåger markedet konstant, kan du hurtigt ende med at betale for meget. Bare kig på dit mobilabonnement. Hvis du ikke tjekker det hvert halve år, risikerer du næsten at betale dobbelt så meget som andre,« siger Ilyas Dogru.

Men Dribe, der er udviklet af VW-koncernens danske importør Selmer, følger tendensen til, at færre og færre bilister ønsker at eje deres egen bil. Dribe henviser selv til en analyse fra konsulenthuset KPMG blandt 2.100 bilister fra hele verden. 55 pct. af alle bilejere ville skille sig af med deres bil, hvis en deleordning eller tilsvarende service kan tilbyde samme transporttilgængelighed.

»Tidligere var det vigtigt for danskerne at have egen bil, men i fremtiden bliver det vigtigere at have adgang til netop den transport, der opfylder dit behov nu og her. Den bil, du har brug for i dag, er ikke nødvendigvis den, du har brug for om et halvt år eller i næste weekend for den sags skyld. Den fleksibilitet tilbyder Dribe, og vi tror på, at vores løsning har et kæmpe potentiale,« siger adm. direktør i Dribe Lars Eegholm.

Indtil videre har cirka 2.000 danskere valgt at følge tendensen.