Nu åbner historiens billigste fastforrentede boliglån til bare én procent

Nu er det her. Danmarkshistoriens billigste 30-årige realkreditlån med en rente på én procent. Både Nordea Kredit og Totalkredit har tirsdag formiddag åbnet for lånet.

»De lange renter bliver ved at falde, og som konsekvens har vi i Nordea Kredit besluttet at åbne et 30-årigt et procent-lån med afdrag. Det er den laveste kupon-rente, vi nogensinde har set på et 30-årigt lån,« skriver boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

Boligejerne kan dog først få adgang til et procent-lånet, hvis kursen på den nuværende 30-årige 1,5 procent-lån kommer over 100, og obligationen dermed lukker for udstedelser.

»Kursen på den 30-årige 1,5 procent-obligation handler i øjeblikket til kurs 99,75, så vi er tæt på,« skriver Lise Nytoft Bergmann.

Hun understreger, at åbningen af det historiske lån derfor skal ses som et beredskab til, at realkreditselskabet kan reagere hurtigt, hvis renten falder yderligere. Så boligejerne ikke kommer til at stå i en situation, hvor de ikke kan optage et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag.

»Det tager ca. fire dage, fra vi beslutter at åbne en ny obligation, til vi kan udstedes lånetilbud i obligationen. Og eftersom historien har vist os, at kurserne kan ændre sig både hurtigt og uventet, har vi valgt at åbne et 30-årigt et procent-lån. Derved vil vi stadig være i stand til at tilbyde lange boliglån med både fast rente og afdrag, selv om renterne falder yderligere,« skriver boligøkonomen.

Kan få betydning for rigtig mange boligejere

Jeppe Borre, chefanalytiker i det Nykredit-ejede Totalkredit, påpeger, at det nye lån kan få betydning for rigtig mange boligejere i den kommende tid, hvis kursen på 1,5 procent-lånet ryger over 100.

»Vi er på nippet til at træde ind i april, hvor hundredtusindvis af boligejere har frist for lægge lånet om, og vi oplever en mærkbar interesse for det hos vores kunder. Selvom 1,5 procent-lånet står knivskarpt og fortsat er tilgængeligt, så ønsker vi ikke at stå i en situation, hvor vi ikke kan tilbyde et fastforrentet lån til den bedste rente til vores kunder, såfremt kursen på 1,5 procent-lånet skulle krydse 100,« skriver han i en kommentar.

FAKTA Indlåsningseffekt Når der åbner en ny obligationsserie, er der altid risiko for såkaldt indlåsningseffekt. Det betyder, at relativt få investorer kan eje obligationerne bag lånet, og at boligejerne risikerer at skulle indfri til en højere kurs end ellers. Risikoen for indlåsning reduceres i takt med, at obligationsserien vokser, og man kan altid komme ud af lånet til maksimalt kurs 100. En tommelfingerregel for eliminering af indlåsning er en obligationsserie på fem milliarder kroner. Serien bag 1,5 procent-lånet runder i dag ni milliarder kroner. Kilde: Totalkredit FOLD UD

Totalkredit forventer, at det nye lån åbner i en kurs omkring 95. Kursen skal med andre ord op, før det for alvor bliver interessant i forhold til 1,5 procent-lånet – så længe det stadig er i spil med en kurs under 100. Samtidig skal man være opmærksom på, at der ved nye låneserier altid er en risiko for såkaldt indlåsningseffekt.

Godt nyt for boligejerne er skidt nyt for dansk økonomi

Rentefaldet i 2019 har været drevet af bekymringer for, hvor væksten er på vej hen og en væsentlig mere forsigtig tilgang fra centralbankerne.

»Den Europæiske Centralbank har udskudt sin første renteforhøjelse siden 2011 til 2020, hvor det tidligere var forventet i 2019, mens renteforhøjelserne fra Den Amerikanske Centralbank er sat på midlertidigt hold, efter de stort set har hævet renten på autopilot en gang i kvartalet de seneste to år,« skriver Jeppe Borre.

Allerede i fredags pegede flere på, at en stribe skuffende nøgletal for europæisk økonomi var i gang med at bane vejen for det, som nyhedsbureauet Bloomberg i en overskrift betegnede som »verdens billigste boliglån«.

Blandt dem var investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet. Han forklarer, at investorerne nu er i gang med at søge i ly i de sikre obligationer.

»Det presser de i forvejen lave renter endnu længere ned og giver lavere renteudgifter til danske boligejere. På kort sigt er lave renter godt for boligejere. Lavere renter skyldes dog lavere vækstforventninger, hvilket er negativt og kan ramme dansk økonomi og beskæftigelse de kommende måneder,« siger Per Hansen.