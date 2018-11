Martin Thorborg om brev fra kommunen: »Boligskatten er bimlende skæv«

»I fucking guder«, tænker Martin Thorborg, da han kigger på brevet i sin e-boks.

Brevet er fra Rudersdal Kommune, og heri står der, at Martin Thorborg skal betale 94.957,72 kr. i grundskyld i 2019.

Det betyder i princippet, at han skal betale over 10.000 kr. mere i grundskyld til næste år i forhold til 2018. Han bliver dog tvunget til at låne dette beløb af kommunen, og det kan først betales tilbage om flere år.

Serieiværksætteren, der har stået bag firmaer som Jubii, Amino.dk og Dinero, understreger, at det ikke er synd for ham. Om skatterne skulle stige til dobbelte, ville han stadigvæk kunne finde pengene, som han siger. Men når Martin Thorborg kigger på en opkrævning som den fra kommunen, forstår han ikke logikken.

»Det er tragisk, at kommunerne kan hæve grundskylden år for år, når politikerne samtidig praler af, at vi har et skattestop. Det er som om, at man tænker: ‘Du skal ikke være ked af, at vi plukker dig for 10.000 kr. mere om året, for du skal første betale pengene længere ude i fremtiden’,« siger Martin Thorborg.

Stigninger landet over

I Danmark skal alle, der ejer en bolig, betale ejendomsværdiskat. Foruden ejendomsværdiskatten betaler boligejere også grundskyld, som opkræves af kommunen. Grundskyld er en skat, man betaler af grundens værdi.

Kort efter folketingsvalget i 2015 blev grundskylden fastlåst, men i 2017 besluttede Folketinget, at grundskylden må stige, indtil et nyt boligbeskatningssystem træder i kraft i 2021.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at grundskylden fra 2017 til 2018 er steget i samtlige regioner i landet, og at de samlede ejendomsskatter steg med 3,9 pct. til 29,6 mia. kr. I 2019 forventes de samlede ejendomsskatter at stige til 30,6 mia. kr., og dermed forventes denne del at udgøre knap tre pct. af de samlede skatter i Danmark.

Ser man nærmere på grundskylden er det dog – ikke overraskende – hovedstadsområdet, der er den suveræne topscorer. Her er den gennemsnitlige grundskyld pr. ejerbolig steget med 4,6 pct. til 16.142 kr. Boligejerne i resten af landet betalte til sammenligning i gennemsnit 7.342 kr., hvilket var en stigning på 4,5 pct.

Få mandater

Det Konservative Folkeparti var ellers gentagne gange op til den seneste boligskatteaftale ude med forsikringer om at kæmpe til den bitre ende for hovedstadens boligejere, men det ser ikke ud til at have haft en effekt.

Partiets skatte- og boligordfører, Anders Johansson, fastholder over for Berlingske, at modellen med løbende grundskyld og boligskatter »er helt forkert« partiets øjne, da de konservative ikke mener, at man har en gevinst i hånden af, at ens hus bliver mere værd, mens man bor der, men bliver beskattet, som om man havde.

»Vi må også bare konstatere, at vi sidder med relativt få mandater i forhold til at påvirke den her dagsorden på Christiansborg.«

Den politiske aftale medførte som tidligere nævnt, at stigningerne i grundskylden bliver indefrosset frem mod 2021. Det betyder, at stigningerne oparbejdes i boligen og skal afregnes, når man sælger boligen. Det er her, at lånet fra kommunen på de 10.000 kr. til Martin Thorborg kommer ind i billedet.

»Det er provokerende, at jeg lige pludselig skylder staten penge, men at jeg ikke kan få lov til at betale dem tilbage. Det kan jeg nok leve med, men det, der irriterer mig mere, er, at jeg har pengene stående i banken til negative renter. Jeg vil sgu' hellere af med dem, selv om lånet er rentefrit.«

FAKTA Ny skat på boliger De nye ejendomsvurderinger er grundlaget for nye boligskatter fra 2021. Skatterne skal ud fra et forsigtighedsprincip betales af en værdi, der er 20 pct. lavere end selve vurderingen. Satserne for både ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsættes men skal til gengæld betales af en forventeligt højere værdi. Hvis skatten stiger på en bolig, indtræder en skatterabat til nuværende boligejere, så ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler end under nuværende regler. Fra 2021 bliver begge boligskatter låst fast til boligens værdi og følger med både op og ned. Kilde: Skatteministeriet FOLD UD

De Konservatives Anders Johansson erkender da også, at det »i den ideelle verden« kunne have været valgfrit, om man ville betale med det samme eller låne pengene af kommunen.

»Det ville bare have krævet alt for mange ressourcer til Skat for at håndtere det.«

»Bimlende skæv«

Martin Thorborg vil gerne opfordre politikerne til at gå mere omfattende til en ændring af hele boligskattesystemet med inspiration fra andre lande, hvor man betaler skatten den dag, man fraflytter sin bolig.

»Jeg har bekendte, som lever i sus og dus, fordi de på et tidspunkt har købt en lejlighed på Nørrebro til 500.000 kr. og solgt den for tre mio. kr.. De har i det tilfælde stukket 2,5 mio. kr. skattefrit ned i lommen uden at bidrage med en knappenål til det danske samfund. Når nu alting skal være så relativt retfærdigt, alting skal være så relativt lige, så synes jeg faktisk, at boligskat er et af de steder, der er fuldstændig bimlende skævt,« siger han.

Det Konservative Folkeparti ville ifølge Anders Johansson også »helt klart foretrække« en model, hvor man i stedet for løbende skatter bliver beskattet af den fortjeneste, man har ved salget af ens bolig.

»Men der er nu lavet en politisk aftale, og den står vi selvfølgelig bag. Så der kommer ikke nogen omkalfatring af boligskattesystemet de næste år.«

Martin Thorborg har tidligere boet i USA, og hvis han skulle vælge mellem det amerikanske og danske system, så ville han vælge det danske. Anytime.

»Men når det er sagt, er det vildt, at jeg skal betale 100.000 kr. bare i grundskyld, og så skal jeg lægge ejendomsskatter oveni, så det lander på omkring 140.000-150.000 kr. om året, jeg skal betale. Hvis jeg havde haft en lille indtægt, kunne jeg have stået i den situation, at jeg havde afdraget al min gæld, men alligevel ikke havde råd til at bo i mit eget hus.«