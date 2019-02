Her vil boligpriserne stige mest i de kommende år

Der er et tronskifte på vej på boligmarkedet. Lejlighederne har tabt pusten og vil i de kommende par år stå stille, mens husene i hovedstadsområdet vil tage teten – især i Københavns omegn, hvor priserne ifølge en ny prognose fra Nykredit vil stige med 3,5 procent om året i gennemsnit fra 2018 til 2020.

»På boligmarkedet har vi i de seneste år været vant til, at ejerlejlighedsmarkedet har trukket læsset, mens markedet for enfamiliehuse har halset efter. 2018 blev året, hvor rollerne i højere grad blev byttet om,« konkluderer Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen i prognosen.

Husene i selve København vil følge lige efter med en stigning på 3,1 procent i gennemsnit, mens lejlighederne stort set bare vil holde inflationen stangen. Prognosen forudser prisstigninger på 0,9 procent i gennemsnit.

Men det sker også efter et årti med voldsomme prisstigninger på lejlighederne i landets hovedstad. De er siden 2012 gået op med knap 80 procent, så det er efter Nykredits mening en sund udvikling, at markedet puster lidt ud og eventuelt også sætter sig lidt.

Det er der mange grunde til:

»De højere priser har medført, at færre kan og vil være med, da indkomsterne ikke har fulgt trop. I sig selv medfører det en lavere efterspørgsel. At kreditreglerne så samtidig er strammet har betydet, at det er blevet dyrere at lånefinansiere sit boligkøb. Det er endnu en grund til, at færre kan være med, og toppen er taget af efterspørgslen,« hedder det i prognosen.

Rolle som brændstof

Handelsaktiviteten er faldet med 18 procent i København og 14 procent i Aarhus fra 2017 til 2018. Det har medvirket til at øge udbuddet, og kombinationen af det hele får landets største realkreditinstitut til at forvente et prisfald i 2019 på det københavnsk ejerlejlighedsmarked på 1,9 procent.

Priserne på lejligheder spiller en stor rolle som brændstof for husmarkedet, når københavnere med deres friværdier i ryggen skifter lejligheden ud med et hus.

»Dermed ser vi de berømte ringe i vandet på boligmarkedet, hvor prisstigningerne breder sig ud i landet. Samtidig betyder de høje priser i København, at færre kan være med. Det er med til at løfte aktiviteten på de mindre dyre områder af det sjællandske boligmarked,« skriver Mira Lie Nielsen.

Og selvom priserne er gået i stå, så er der stadig rigeligt med brændstof fra de foregående år til at drive motoren en rum tid endnu.

»Godt nok stiger priserne ikke længere med ti procent årligt, men i lyset af prisstigninger på næsten 80 procent de seneste seks år vil der fortsat være københavnske ejerlejlighedsejere med betydelige formuer, der har mulighed for at omsætte friværdien til en bolig i omegnen af København.«

Samtidig holdes der to store hænder under udviklingen i boligpriserne. For det første stiger beskæftigelsen i en stadig større del af landet og giver flere og flere mulighed for at købe egen bolig. For det andet er renteniveauet fortsat rekordlavt og giver mulighed for billig finansiering af boligkøbet.

Nykredits prognose forudser desuden en fortsat positiv udvikling for prisen på sommerhuse. Prisstigningerne flader dog ifølge prognosen lidt ud fra 5,1 procent i 2018 til 3,2 og to procent i de efterfølgende år.

»Fra politisk side har man været flittig giver af kunstig åndedræt til markedet for sommerhuse. Det har været med til at løfte et marked, der i forvejen er begunstiget fra flere sider. Højkonjunktur i dansk økonomi giver flere lyst og råd til at købe et sommerhus, der må betragtes som et luksusgode. Samtidig betyder rekordmange overnatninger, at der gennem udlejning er en rigtig god mulighed for et økonomisk tilskud til finansieringen,« konkluderer prognosen.