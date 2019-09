ECBs rentefald sender gave til boligejere

De danske boligejere kan feste videre på de rekordlave renter, som de allerede i ugevis har haft glæde af. Den europæiske centralbank, ECB, har netop sat renten ned til det laveste niveau nogensinde, og det smitter øjeblikkeligt af på de danske realkreditrenter.

Renten på de 30-årige realkreditlån er faldet lidt i kølvandet på udmeldingen fra ECB. Inden mødet lå kurserne på de fastforrentede lån henholdsvis med og uden afdrag på 97 og 96, mens de 15 minutter efter offentliggørelsen var steget til et nogenlunde stabilt niveau på 97,4 og 96,4. Det vil med andre ord sige, at rentesænkningen har udløset en kursstigning på ca. 0,4 kurspoint - hvilket betyder et lavere kurstab, når boligejeren optager lånet og en lavere effektiv rente på lånet.

Derimod har ECBs renteændring ikke haft den store betydning for de korte boligrenter, der ligger bag rentetilpasningslån som sksempelvis F3 og F5-lån. Inden mødet lå F3-renten på minus 0,60 pct. og F5-renten på minus 0,46 pct., og det er præcis de samme niveauer, som obligationerne stadig handles til.

»Når de lange boligrenter falder, mens de korte stort set ikke rykker sig, så skal det forklares med, at ECB leverede det forventede på kort sigt men lidt mere end forventet på langt sigt. På kort sigt var en rentenedsættelse på 0,1 procentpoint indenfor det estimat de fleste analytikere havde forventet på forhånd, og derfor var den pengepolitiske lempelse allerede indregnet i de nuværende kurser,« siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker i Nordea Kredit.

ECB annoncerede dog også, at den ikke blot genoptager sit tidligere opkøbsprogrammet med 20 mia. euro om måneden, men at opkøbsprogrammet ikke får nogen udløbsdato.

»Derved vil ECB blive ved med at tilføre markedets likviditet, ind til inflationen stiger, og ECB igen begynder at hæve renterne. Det fik investorerne til at forvente lave renter i endnu længere tid end først antaget, og derfor dykkede de lange boligrenter,« forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, konstaterer, at ECB er med til at sikre en »klækkelige rentebesparelse« for boligejere i Danmark.

»Den ekstremt lempelige pengepolitik fra ECB er med til at holde de danske boligrenter på et rekordlavt niveau. Og dagens rentesænkning understreger blot, at der ikke er det store i sigte, hvad angår rentestigninger. Kursen på det populære 0,5 procentslån tikker med rentefaldet efter rentemødet en anelse op og ligger på omkring 97,3,« skriver han i en kommentar.

Der er dog også en bagside af den rekordlave rente, påpeger han:

»De historisk lave renter resulterer i klækkelige besparelser for boligejere i titusindvis, og det er som sådan også positivt. Man skal dog være varsom med at gå for blåøjet ind i rentefaldet, eftersom det i bund og grund sker på en negativ baggrund med vækstafmatning og nervøsitet om fremtiden. Og det er bestemt et udtryk for en reel trussel, som også kan true dansk økonomi på sigt, hvis de udenlandske tordenskyer svæver ind over Danmark.«