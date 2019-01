Danskerne får et pænt ekstra beløb ind på lønkontoen i år

Der er udsigt til, at din privatøkonomi bliver endnu bedre polstret i år og næste år. Det skyldes især, at lønstigningerne løber fra prisstigningerne i øjeblikket og dermed forøger det beløb, som du har til rådighed.

Helt præcist er det udsigt til, at en typisk familie i København med et hus til 4,7 mio. kroner, der blev købt og belånt i 2010, får godt 780 kroner mere om måneden til forbrug i år og yderligere 860 kroner næste år. Det forudsætter, at begge de voksne i familien på fire har arbejde og tjener godt 85.000 kroner om måneden før skat tilsammen. Og det er netop stigningen i indkomsten, der forøger rådighedsbeløb efter faste udgifter, så beløbet stiger fra 24.750 kroner i 2018 til 27.109 kroner i 2020.

Det viser en beregning, som Danske Bank har lavet til Berlingske. Bankens gennemsnitlige modelfamilie for hele landet kan se frem til omkring 600 kroner mere om måneden i rådighedsbeløb i år, og ud over højere lønstigninger end prisvæksten vanker der lavere skat.

»I 2019 stiger lønnen med 2,5 procent. Og når priserne kun stiger med 1,2 procent, så er der udsigt til en pæn reallønsfremgang,« konkluderer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen i Danske Bank.

Tilbageholdende forbrug

Men danskerne har siden finanskrisen været tilbageholdende i deres forbrug, og Louise Aggerstrøm Hansen forventer da også, at en del af stigningen i rådighedsbeløbet vil ryge direkte ind på opsparinger.

Privatøkonomisk rådgiver og direktør Hans Peter Christensen fra Uvildige har selv tænkt sig at spare lidt ekstra op til en ombygning, som familien har planlagt. Men han peger også på en række andre fornuftige ting, danskerne kan bruge de ekstra penge på.

»Man skal se på sin situation, og hvis man er højt gældsat, så skal man måske afbetale ekstra meget på sin gæld. Hvis man betaler topskat, og har udsigt til kun at betale bundskat som pensionist, så kan det være en god mulighed at betale ekstra ind til pension. Det kan også være en god ide at spare mere op til en ny bil, så man har en større udbetaling, og så kan man da også investere pengene, hvis man er er risikovillig,« siger han.

Hans Peter Christensen påpeger dog, at så små investeringer som eksempelvis 500 kroner om måneden bør være på en af de automatiserede platforme med lave omkostninger, da det ellers bliver for dyrt. Men mulighederne er mange – også hvis man ikke kan få øje på sit eget behov for at bruge flere penge.

»Man skal jo se på, hvor du får mest for pengene. Hvis du for eksempel har et lån med en rente på syv procent, så ville jeg betale mere af på det. Det er svært at få mere i afkast på en investering. Men man har jo også fået mulighed for at sætte 250 kroner mere ind på en børneopsparing per barn, så det passer lige med to børn,« siger han.

Højere indkomst

Den større fremgang i rådighedsbeløbet i København skyldes, at indkomsterne her er anslået til at være 15 procent højere end gennemsnittet i resten af landet – som i beregningerne passer med Horsens. I 2019 stiger lønnen med 2,5 procent, og i 2020 ventes lønnen at stige 2,8 procent, mens priserne ventes at stige med 1,5 procent. Samtidig har lønmodtagerne udsigt til en lidt større skattelettelse i 2020 end i 2019 især på grund af et højere pensionsfradrag, hvilket i 2020 giver udsigt til opsvingets største realindkomstfremgang, påpeger Louise Aggerstrøm Hansen.

Sådan ser budgetterne i de kommende år ud:

I forhold til ejerboligerne ligger skattebetalingen nogenlunde fladt, fordi stigninger i grundskylden indefryses, og familien har finansieret boligen med et realkreditlån med variabel rente.

»Vi venter ikke en stigning i de korte renter før til allersidst i 2019, og først i 2020 ventes de at stige til over niveauet for renten på »Flexkort« (lån med variabel rente, red.). Det giver en lille stigning i familiens renteudgifter – men på under 50 kroner om måneden,« anfører Louise Aggerstrøm Hansen.

Men mens de nye ejendomsvurderinger i 2020 og de nye satser ikke ventes ikke at få stor betydning for gennemsnitshuse landet over, så kan der for ejerboliger i København ske ændringer afhængigt af boligtype. Ifølge regeringens egne tal vil grundskylden stige væsentligt for ejerlejligheder, mens den især for huse i kommuner med mange ejerlejligheder forventes at falde, da det samlede provenu skal være uændret. Til gengæld forventes den samlede ejendomsvurdering for huse i hovedstadsområdet at stige og trække ejendomsværdiskatten med op.