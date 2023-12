Politik Abonnement

Vores allierede sender 20 krigsskibe – men nedslidt søværn bliver hjemme fra overvågningsoperation i Østersøen

Søværnet er for presset til at være rigtig med, siger to eksperter, efter at det nordeuropæiske forsvarssamarbejde JEF for første gang aktiverer særligt beredskab. Imens andre koalitionslande sender fregatter, minerydningsfartøjer, patruljeskibe og overvågningsfly til Østersøen og Nordsøen, bliver Danmark i hjemlige farvande.