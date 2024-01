Vedtaget: Danmark sender stabsofficer ud for at bekæmpe houthier

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagde i midten af januar, at udsendelse af stabsofficer ville sende et stærkt signal om, at Danmark bakker op om USA-ledet indsats i Det Røde Hav. Nu er det vedtaget at sende en sådan afsted. (Arkivfoto). Fold sammen

