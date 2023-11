Undersøgelse af Elbit-sag er vedtaget og skal afsluttes inden april

Den uvildige advokatundersøgelse af Elbit-sagen begynder nu at tage sin form.

Tirsdag er et bredt flertal i Folketinget blevet enig om kommissoriet for undersøgelsen, oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Nu skal en advokat findes, hvorefter forventningen er, at undersøgelsen kan starte i november eller december og være afsluttet senest 1. april 2024, lyder det videre.

Elbit-sagen handler overordnet om misinformation og fejl.

Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gav i januar Folketingets partier to timer til at hastebehandle et våbenindkøb for 1,7 milliarder kroner fra israelske Elbit Systems.

Politikerne blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten hurtigt skulle underskrives, fordi tilbuddet på våbnene ville udløbe i januar, hvilket ikke var korrekt.

Med tirsdagens aftale er det blandt andet blevet besluttet, at undersøgelsen også skal omfatte materiale, som Forsvarsministeriet har modtaget fra eller sendt til eksempelvis Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.

Det var ikke en del af et tidligere udkast til kommissoriet, men har været et ønske fra partier uden for regeringen.

Jakob Ellemann-Jensens rolle i sagen bliver som ventet også en del af undersøgelsen.

- Jeg synes, det er helt naturligt, at den tidligere forsvarsministers rolle også skal undersøges. Det har Jakob Ellemann-Jensen også selv sagt. Jeg forstår interessen for, hvem der vidste hvad og hvornår. Det er vigtigt at få afklaret, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Flere partier har også ønsket, at undersøgelsen skulle indeholde afhøring af mundtlige vidner. Den mulighed er ikke en del af kommissoriet.

Måneden forinden våbenkøbet blev aftalt med Elbit, havde den israelske våbenproducent ifølge Altinget krævet fremtidige ordrer for at droppe et sagsanlæg i en gammel sag mod Danmark. Sagen endte i et forlig.

Om der er en sammenhæng mellem forliget og ordren, skal også belyses i undersøgelsen. Forsvaret har afvist, at der skulle være nogen sammenhæng.

Sagen har indtil videre kostet Morten Bæk jobbet som departementschef i Forsvarsministeriet. Det skete, da der viste sig at være fejl i ministeriets redegørelse, som skulle forklare forløbet om våbenindkøbet.

Advokatundersøgelsen skal vurdere, om der "er grundlagfor at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar modbestemte embedsmænd", hvis der er blevet begået fejl i sagen.

/ritzau/