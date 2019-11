Uffe Elbæk får løftet pegefinger for sit valg af T-shirt under debat med Mette Frederiksen: »Det hører ikke hjemme i folketingssalen«

Jakke og slips har aldrig hørt til blandt favoritterne i Uffe Elbæks garderobe.

På Christiansborg ses lederen af Alternativet i stedet ofte iklædt grå trøjer med budskaber som »Empati«, »Gennemsigtighed« eller ligefrem »Unfuck the system« skrevet med store typer hen over brystet. Men tirsdag i denne uge blev Elbæks valg af beklædning lagt mere mærke til end sædvanlig.

Her troppede den tidligere kulturminister op i folketingssalen til debat med statsminister Mette Frederiksen (S) iført en sort T-shirt med et politisk budskab om støtte til Hongkong, der i månedsvis har været præget af omfattende uro og massive demonstrationer.

»Fight for freedom – stand with Hong Kong«, stod der på T-shirtens front.

Der er ingen nedfældede regler for, hvordan folketingsmedlemmerne skal være klædt i salen, men dog hedder det, at »man skal være anstændigt påklædt og undgå provokerende beklædning som f.eks. T-shirts med stærke politiske udsagn«, og Elbæks ekvipering faldt for netop den regel.

Tidligere er medlemmer af Folketinget blevet bedt om at forlade salen på grund af politiske budskaber på deres tøj, og ifølge formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), der sad i formandsstolen tirsdag, skulle Elbæk også have haft besked om, at han skulle skifte antræk.

»Politiske budskaber og happenings hører ikke hjemme nede i folketingssalen. Det talte ord er stærkt nok dernede, og så kan man gøre, som man vil, alle mulige andre steder,« siger han.

Uffe Elbæk (ALT) debatterede tirsdag med statsminister Mette Frederiksen (S) under spørgetimen i folketingssalen. Og nu har teksten på hans T-shirt ført til en løftet pegefinger. Fold sammen Læs mere Læs mere

En eftersendt e-mail med en løftet pegefinger

Når Elbæk ikke blev beordret i garderoben, skyldes det ifølge Henrik Dam Kristensen, at han slet og ret ikke bemærkede budskabet, før det var for sent.

»Det skyldes den simple forklaring, at når du sidder i formandsstolen, står partilederne med siden til dig, og jeg har simpelthen ikke observeret, at Uffe havde den T-shirt på. Det opdager jeg først efterfølgende,« siger han.

Henrik Dam Kristensen sendte derfor efterfølgende en e-mail til Elbæk, hvor han gjorde opmærksom på reglerne.

»Jeg har haft en god korrespondance med Uffe, og vi er enige om, hvordan reglerne er nede i salen,« forklarer han.

Hvad ville du have gjort, hvis du havde opdaget det inden?

»Jeg ville have tilbudt Uffe, at han lige skulle have tid til at gå ud og få en skjorte eller noget andet på.«

T-shirts med politiske budskaber har som bekendt tidligere vakt opsigt på Christiansborg. I oktober 2016 bad daværende formand for Folketinget Pia Kjærsgaard således tre politikere om at forlade salen og skifte trøjer.

Dengang havde Naser Khader (K), Brian Mikkelsen (K) og Jan E. Jørgensen (V) trukket sorte T-shirts over hovedet som et opråb om, at der skulle gøres noget ved den humanitære katastrofe i det borgerkrigshærgede Syrien:

»Syrien Aleppo Bløder #SaveSyria«, kunne man læse på forsiden af de trøjer, som Khader dengang havde fået trykt.

En barnlig og unødig provokation

Pia Kjærsgaard forklarer i lighed med Henrik Dam Kristensen, at politikere har rig mulighed for at fortælle om deres politiske synspunkter i folketingssalen, og derfor skal det ikke ske gennem budskaber på T-shirts.

»Der er ingen diskussion, og det er præsidiet (Folketingets ledelse, red.) heldigvis enigt om. Det er trist, at vi skal diskutere det med jævne mellemrum, for folketingsmedlemmerne ved det jo udmærket godt.«

Hun forklarer, at det ligefrem kan vise sig som en ulempe for de medlemmer, der bryder med reglerne.

»Med Naser Khader og kompagni i sin tid var det en helt bevidst provokation for at komme i medierne, hvilket jo også lykkedes, men jeg tror bare ikke, det er den bedste måde at komme i medierne på,« siger hun og uddyber:

»Min erfaring er, at folk efterfølgende reagerer ret stærkt på det, for folk bryder sig ikke om, at man i Folketinget ikke holder sig til reglerne.«

Det er blevet sagt i spøg, at hvis man vil af med en hemmelighed, skal man bare sige den fra Folketingets talerstol, for så kommer den ikke videre. Kan man så ikke sige, at det netop giver opmærksomhed, når man bryder med reglerne på den her måde?

»Jo, men er det en måde at demonstrere på, når man gerne vil agere som et seriøst folketingsmedlem? Det er ikke min holdning. Hvorfor i alverden skulle man ikke holde sig til reglerne i folketingssalen som folketingsmedlem? Det har jeg meget, meget svært ved at forstå. Det ligner ikke noget, og jeg synes, det er en barnlig og unødig provokation, som vi naturligvis ikke skal acceptere i formandsstolen, uanset hvem der sidder der,« siger Kjærsgaard.

»Desværre er der nogle folketingsmedlemmer, som udnytter det maksimalt på den negative måde ved at lave en stor historie ud af det. Det skete med de T-shirts dengang, det skete med babyen i folketingssalen, og det hører sig simpelthen ikke til,« uddyber hun med henvisning til, da de Konservatives Mette Abildgaard tog sit barn med i salen.

På Christiansborg kan man ofte se Alternativets leder iklædt trøjer med budskaber på forsiden. Her er det »Empati«-trøjen, som Elbæk er hoppet i under en havnerundfart nær Christiansborg. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Okay, det har jeg ikke gennemtænkt fuldstændig«

Og hvorfor stod Elbæk så i den mundering i salen? Faktisk, fortæller han, havde han ikke tænkt så meget over uniformeringen.

I hvert fald ikke før det var for sent.

»Jeg havde den på, fordi jeg skulle have taget nogle billeder ude på vores terrasse ved Alternativets kontor, og jeg havde haft den på hele dagen. Og så havde jeg ikke lige tænkt over, at jeg skulle tage den af nede i salen,« siger han og uddyber:

»Jeg synes, det er vigtigt at stå op for Hongkong – det vil jeg altid gøre, men lige da jeg gik op til talerstolen, tænkte jeg da også: »Okay, det har jeg ikke gennemtænkt fuldstændig«.«

Elbæk fortæller, at han har taget den løftede pegefinger fra Folketingets formand »til efterretning«, som det hedder på christiansborgsk.

Du er enig i, at man ikke skal have politiske statements på tøjet i salen?

»Ja, men jeg synes, man skal tage det lidt håndholdt. Man skal vurdere, om det forstyrrer ro og orden nede i salen. Min tolerancegrænse ligger nok et andet sted end Pia Kjærsgaards.«

»Nu har jeg fået en løftet pegefinger fra Henrik Dam, og det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Personligt synes jeg, det er helt ukontroversielt med den T-shirt. Men jeg har det helt fint med at rette ind efter Henrik Dam, for han er en god formand.«

Som beskrevet har man ofte kunnet se Elbæk i trøjer med budskaber. Denne gang gav det en reprimande til Alternativets leder, men tidligere er han sluppet mere heldigt af sted med kommentarer, forklarer han.

»Jeg glemmer aldrig den dag, hvor SF var med til at stemme for, at DONG skulle sælge aktier. Der havde jeg en trøje på på talerstolen, hvor der stod »Catastrophe«. Der ramte jeg plet.«

»Det var et tilfælde, men hold kæft, hvor var timingen god. Det passede godt til stemningen.«