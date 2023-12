Truet digitalt leksikon får 40 millioner ekstra til at fortsætte

Online-leksikonet lex.dk blev forbigået i finanslovsaftalen for næste år, som blev præsenteret i slutningen af november af blandt andre kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). Men nu er det altså alligevel lykkedes at finde 40 millioner kroner frem mod 2027 til at sikre, at leksikonet kan opdateres. Fold sammen

Læs mere