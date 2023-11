Politik Abonnement

Troels Lund Poulsen vil have en blå flugtvej, men den er tvivlsom

Jakob Ellemann-Jensen kunne ikke bruge en dysfunktionel blå blok til noget. Det kan den kommende V-formand godt, er det nye signal. Det er vigtigt at have flere udgange, og håbet kan være med til at disciplinere de borgerlige partier.