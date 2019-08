Torsdag aften mødes Venstre-folk i Kolding for at drøfte Løkke og Kristian Jensens fremtid

I politik er det nogle gange det usagte, der er det mest sigende.

Det undvigende svar på et banalt spørgsmål, der fortæller mest om, hvor alvorlig og tilspidset en sag eller situation er.

Når en person på en udvalgspost ikke bakker utvetydigt op om partiets formand og næstformand er det – mildt sagt – opsigtsvækkende.

Da Nordjyllands kommunale lokalformænd i Venstre i går aftes var samlet for at forberede sig til næste uges hovedbestyrelsesmøde i partiet, var et centralt punkt på dagsorden de seneste ugers tumult i ledelsen af Venstre. Og en drøftelse af, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen skal skiftes ud som formand og næstformand for at få en frisk begyndelse og få bugt med magtkampe og personsager, som flere lokalformænd har luftet i den forgangne uge.

Efter mødet blev Pernille Roth, formand i regionsbestyrelsen i Nordjylland, som mødets repræsentant spurgt af TV 2, om hun forventer, at der efter mødet er opbakning til den nuværende ledelse på det kommende hovedbestyrelsesmøde:

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Normalt ville entydig opbakning til et partis formand og næstformand op til et møde i hovedbestyrelsen – Venstres øverste ledelse – komme som amen i kirken.

Men op til hovedbestyrelsesmødet, hvor emnet ifølge flere kilder indiskutabelt vil være hovedtema, selv om det endnu ikke er et officielt punkt, forholder det sig anderledes.

Nu lyder det fra de fleste »ingen kommentarer«. Fra andre endda en direkte opfordring til, at Løkke og Jensen trækker sig.

Kræver forklaring på lukket møde

Berlingske har talt med flere af de tilstedeværende på onsdag aftens møde i Nordjylland. Ingen vil sige noget til citat, og opbakningen til Løkke og Jensen er blandet.

Men flere nævner til baggrund, at man vil afkræve en forklaring fra Lars Løkke og Kristian Jensen oven på de seneste ugers tumult. Og kræve et klart svar på, hvordan de vil – og kan – sikre ro i partiet fremover.

»Så må vi se, hvad de siger, og om der er opbakning til dem efterfølgende,« som en siger.

Torsdag aften er det så kommuneformændene i Syddanmarks tur til at diskutere situationen i Venstre. Først på ugen havde man samme snak i hovedstaden, og på mandag er det Region Midtjyllands tur.

Møderne kommer, efter at Berlingske og flere andre medier har kunnet berette om heftig mødeaktivitet og glødende telefoner mellem ledende personer i Venstres bagland.

Det har stået på i stigende grad siden det dramatiske sommergruppemøde for knap to uger siden, hvor Kristian Jensen blev banket på plads i fuld offentlighed af Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke, efter han i et interview i Berlingske havde undsagt sin formands linje.

Flere i baglandet meldte om stigende utilfredshed med begge personer i formandsskabet, og ventilen til frustrationerne bredt i baglandet blev offentlig løsnet, da to lokale Venstre-folk i en kronik i Jyllands-Posten krævede deres afgang. Et budskab, der blev bakket op af to lokalformænd i samme avis og senere meldte flere sig på banen i flere andre medier.

Derfor diskuterer kommuneformændene i disse dage i regionerne formandsskabet frem mod hovedbestyrelsesmødet.

Flere har krævet formandsskabs afgang

Næste svar – eller ingen kommentarer – kommer som nævnt torsdag aften, når Syddanmarks formænd for de kommunale Venstre-foreninger – som alle også sidder i hovedbestyrelsen – mødes i Kolding klokken 19.00.

Op til det møde sagde Jan Lagoni, formand for Venstre i Esbjerg, tirsdag til Berlingske, at han ligesom de nordjyske formænd vil have en forklaring:

»Vi har en formand og en næstformand, som skylder nogle forklaringer. For vi har medlemmer, der er frustrerede over, at Venstre er havnet her, og at vi har så meget personfnidder i toppen af partiet.«

Men en ting er krav om en forklaring. Det centrale spørgsmål er, om bevægelsen er så stor, at det kan føre til en eller anden form for mistillid til formandsskabet.

Berlingske har gennem de seneste uger talt jævnligt med lokalformænd bredt i partiet, som har udtrykt et stigende behov for at få skiftet ledelsen ud.

Som Svend Møller Sørensen fra Skanderborg sagde først til Jyllands-Posten og siden også til Berlingske:

»Både Kristian Jensen og Lars Løkke har gjort et fantastisk stykke arbejde for Venstre, men der er gået alt for meget personsnak i det, og derfor skal luften renses, så Venstre kan komme på fode igen. For at man kan få et reelt valg på landsmødet, er de nødt til at trække sig begge to.«

Tirsdag kunne TV 2 efter en rundringning til 96 af hovedsbestyrelsens 133 medlemmer notere, at 12 medlemmer mener, at en eller begge hovedpersoner bør trække sig.

»Som situationen ser ud nu, er det svært at se, hvordan vi kan få løst problemerne uden at få gjort rent bord. Troen på, at det kan fungere med det nuværende formandskab, er ikke til stede i baglandet,« sagde Marianne Bredal, hovedbestyrelsesmedlem og medlem af byrådet i Struer, til TV2.

Resultat af uro er uklart

Men trods flere både lukkede og åbne forlydender om mistillid til Løkke og Jensen er det svært at svare på, om en realistisk udvikling på mødet er en tilkendegivelse af en form for mistillid. Og om der i så fald vil kunne mobiliseres et flertal.

Forskellige lejre i toppen af partiet og bredt i baglandet har travlt med at spinne forskellige udlægninger af, hvad der kommer til at ske, og hvad hovedpersonernes strategi selv er.

Flere nævner det som usandsynligt, at det kan komme til en form afstemning, fordi både Løkke og Jensen har ‘tællere’ igang, som på forhånd vil have styr på, hvis der er et flertal imod dem. Og at de i så fald ville komme et givent resultat i forkøbet. Andre ser det som usandsynligt, at de kunne finde på at trække sig.

Og indtil nu er det trods alt få, der åbent har krævet et skifte i ledelsen, ligesom resultatet af de regionale foreningers møder på netop det spørgsmål er ikke sluppet ud.

Det næste kapitel i sagen er nu, hvad kommuneformændene i Syddanmark når frem til torsdag aften. En af de helt centrale skikkelser på det møde vil være formanden for Danske Regioner og regionsrådsformand i Syddanmark samt medlem af Venstres Forretningsudvalg, Stephanie Lose.

I kronikken i Jyllands-Posten anbefalede de to Roskilde-folk Lose som ny næstformand i partiet med Jakob Ellemann-Jensen som formand. En konstellation, som flere i baglandet har erklæret deres kærlighed til.

Selv ville hun ikke forholde sig til, om hun kunne være interesseret i at blive næstformand, da Berlingske onsdag benyttede regionsforhandlingerne i Finansministeriet til at spørge til det.

Men apropos kunsten at svare undvigende på et banalt spørgsmål, svarede Lose følgende i forhold til, om hun synes, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen skal genvælges som formand og næstformand til landsmødet i november:

»Det må landsmødet tage stilling til.«