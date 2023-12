Politik Abonnement

Topministers besøg ved fire meter høj grænsemur vækker harme: »Hamrende usympatisk«

Kaare Dybvad Bek rejste til Tyrkiet for at besigtige og bifalde en fire meter høj grænsemur med pigtråd. Optrinnet får nu ordfører til at fare i flint. Grænsemur er et vellykket redskab, fastholder minister.