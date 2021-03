Tommy Ahlers afslører nye detaljer om ministerudnævnelse – Løkke fik konen til at »teste« ham

Det kom som en overraskelse for mange, da iværksætter og investor i »Løvens Hule« Tommy Ahlers 2. maj 2018 blev præsenteret som minister.

Han havde ingen reel politisk erfaring, og nu skulle han pludselig være uddannelses- og forskningsminister.

Det var dog heller ikke hvem som helst, der var med til at klæde Tommy Ahlers på til ministerposten, fortæller han i et interview til TV 2.

Da Tommy Ahlers var på besøg hos tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen til den snak, der mundede ud i en ministerpost, var det statsministerfruen, Solrun Løkke Rasmussen, der imponerede Tommy Ahlers.

Efter opfordring fra sin mand udfordrede Solrun Løkke Rasmussen Tommy Ahlers på præmissen om, at han nu »ville gå fra at være en iværksætter, som, det meste af Danmark synes, var fantastisk i »Løvens Hule«, til at halvdelen af landets befolkning ville hade ham,« siger han til mediet.

En lang række gode grunde til at holde sig langt væk blev kastet i hovedet på den dengang grønne politikerspire. Blandt andet fortalte Solrun Løkke Rasmussen, hvordan medier behandler politikere, som hun har erfaring med det efter at have været ved Lars Løkke Rasmussens side i hele hans politiske karriere.

Snakken skræmte dog ikke Tommy Ahlers, som altså i stedet blev imponeret over Solrun Løkke Rasmussens præstation. Han fortæller til TV 2, at han mener, at man burde gøre samme indsats til jobsamtaler i det private erhvervsliv.

Allerede i foråret 2017 åbnede den politiske verden sig stadig mere for Tommy Ahlers, da han af forhenværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) blev spurgt, om han ville være en del af et iværksætterpanel, der skulle rådgive regeringen om iværksætteri. Der kom han også med i Disruptionsrådet – Lars Løkke Rasmussens satsning inden for teknologi i uddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Især Disruptionsrådet var med til at ændre Tommy Ahlers syn på politikere, som han før havde tænkt på som kortsigtede og konfliktfyldte. Efter at have arbejdet med, hvordan robotter og automatiseringer kunne bruges i Danmark i fremtiden, begyndte han at kunne se, at det at flytte små ting en smule af gangen kan betyde meget i det store billede.