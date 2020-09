Tidligere minister erkender sin egen fejl for 12 år siden og langer ud efter statsministeren: »Selvfølgelig burde Mette Frederiksen aldrig have udnævnt Jeppe Kofod«

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) gik torsdag ud offentligt og undskyldte, at han i 2008 havde sex med en kun 15-årig pige i forbindelse med et arrangement hos Socialdemokratiets ungdomsorganisation, DSU.

»Jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre,« sagde ministeren i et interview med TV 2 og uddybede:

»Det er mit livs største fejltagelse. Det burde ikke være sket nogensinde,« sagde Kofod, der dengang var 34 år og udenrigsordfører på Christiansborg.

Adspurgt af TV 2 om han ville trække sig som følge af sagen, forklarede Kofod, at han mener, at han allerede har fået sin straf:

»Denne her sag har været kendt i over 12 år. Da det kom frem i 2008 tog jeg det fulde ansvar og undskyldte offentligt. Jeg mistede alle poster. Jeg fortryder så uendeligt, og jeg kan lære af sagen,« sagde han.

»På et afgørende punkt tog jeg fejl«

Men udenrigsministeren bør træde tilbage, mener tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der i dag er formand for partiet Fremad, der kæmper for at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

I et langt opslag på Facebook skriver Ammitzbøll-Bille, at »på et afgørende punkt tog jeg fejl for 12 år siden«.

Han henviser til, at han dengang, hvor sagen rullede første gang – og hvor han i øvrigt var medlem af de Radikale – tog afstand fra, at daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fratog Kofod ordførerskaber. Det var udtryk for »nypuritanisme«, mente Ammitzbøll-Bille dengang.

Men S-formanden havde ret, og han tog selv fejl, bedyrer han nu i sit opslag på Facebook.

»For Thorning gjorde ret i hårde sanktioner og i dag er den eneste kritik, der virker berettiget, om hun og S var hårde nok. Så undskyld Helle, du havde ret, og jeg tog fejl,« skriver han og uddyber:

»Jeg var nok præget af, at jeg dengang levede i et ægteskab med en aldersforskel på 18 år, hvilket gav sin andel af fordomme og dumme kommentarer. Men det undskylder jo intet. Forklarer måske blot en smule.«

»Uværdigt«

Selv om udenrigsministeren som beskrevet har afvist at trække sig, mener Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at Kofod bør gøre netop det:

»Hvis man inden for en politisk organisation som folkevalgt udnytter unge under 18 år seksuelt, så må og skal det have konsekvenser,« skriver han og uddyber:

»Så selvfølgelig burde Mette Frederiksen (S) aldrig have udnævnt Jeppe Kofod til udenrigsminister. Det var en fejlvurdering. Jeg anerkender, at jeg selv har skullet slæbes til erkendelsen. Men jeg er der nu. Og det burde både statsministeren og Kofod også være.

»Men han er jo valgt af folket, indvender flere. Jo, til Europa-parlamentet, men faktisk ikke til udenrigsministerposten, og den bør han selv fratræde, inden det hele bliver for uværdigt.«

Statsminister Mette Frederiksen var tirsdag ude og sige, at hun fortsat har tillid til Jeppe Kofod som udenrigsminister, mens hun understregede, at sagen er »alvorlig«.