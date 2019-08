Thomas Larsen: Magtkampen i Venstre er langt fra at være slut

Det går mildest talt ikke stille for sig i i disse uger, når det kommer til interne stridigheder i Venstre.

Senest har Claus Hjort Frederiksen, Venstres mangeårige indpisker, trukket i land efter en uge med opsigtsvækkende krav om, at Venstre-næstformand Kristian Jensens skulle gå af både som partiets næstformand og gruppeformand for folketingsgruppen.

Men selv om V-toppen fremstiller situationen, som om der er orden i partiets top, mener Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, at det er dybt naivt at tro, at magtkampen er et overstået kapitel i partiet.

»Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har begge stirret ned i en afgrund. Nu forsøger de af al kraft at kaste jord på for at dække den til. Jeg tror, at de har indset, at den sidste tids åbne konflikt skader dem begge og vil kunne få vælgerne til at flygte i stort tal fra Venstre, hvis krisen fortsætter ude i det åbne. Det er også gået op for dem, at ingen af dem har kraft til at afgøre kampen. Løkke kan ikke sende sin næstformand ud i mørket, og Jensen kan ikke vælte sin formand,« siger Thomas Larsen.

Berlingskes kommentator peger ydermere på, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har kunnet følge, hvordan flere og flere partifæller er begyndt at lufte muligheden for, at en tredje Venstremand – Jakob Ellemann-Jensen – måske bør føres ind på scenen som partiets redningsmand.

»Løkke og Jensen har kunnet se, at der er begyndt at opstå tanker om, at de måske begge to skulle gelejdes ud af ledelsen for at give Venstre en ny start, og derfor forsøger de at få det til at se ud, som om freden er genoprettet,« siger Thomas Larsen.

Disse forsikringer skal man dog ikke lægge så meget i, konstaterer Thomas Larsen.

»Hvis der er én ting, som er blevet stjerneklart for offentligheden i de sidste uger, er det, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen udgør en dysfunktionel ledelsesduo. Tilliden er væk, og magtkampen er ikke afsluttet. Det er også blevet blotlagt, at Løkke og Jensen grundlæggende ser helt forskelligt på den politiske situation: Løkke taler fortsat for et SV-samarbejde, mens Kristian Jensen vil gøre Venstre til samlingspunktet for den borgerlige lejr på Christiansborg.«

Thomas Larsen, politisk kommentator, Berlingske »Claus Hjort Frederiksen har måttet indse, at han er gået for langt. Han trådte især over stregen, da han med sit indlæg på Facebook i søndags angreb Kristian Jensen for anden gang i løbet af få døgn.«

Om Claus Hjort Frederiksens seneste opdatering på Facebook siger Thomas Larsen, at Venstre-veteranen tydeligvis har trukket i nødbremsen ved at opgive sit krav om, at Kristian Jensen skal væk som næstformand og gruppeformand.

»Claus Hjort Frederiksen har måttet indse, at han er gået for langt. Han trådte især over stregen, da han med sit indlæg på Facebook i søndags angreb Kristian Jensen for anden gang i løbet af få døgn. Det er tydeligt, at mange Venstrefolk har været fortørnet over, at Hjort vil fjerne en næstformand, som rent faktisk er valgt af de delegerede på partiets landsmøde.«