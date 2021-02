Thomas Larsen: Inger Støjberg flytter tættere på DF – og det skaber jubel

Flirten har nærmest været endeløs. Mellem Venstres tidligere næstformand, løsgængeren Inger Støjberg, og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Nu flytter Inger Støjberg tættere på Dansk Folkeparti på Christiansborg. Dels rykker hun ind på samme gang. Men hun skal også dele en sekretær med DFerne.

»Inger Støjberg vil blive omfavnet af både partiledelsen, folketingsgruppen og baglandet i samme øjeblik, hun melder sig ind i Dansk Folkeparti, og lige nu drømmer mange DF-folk om, at hun er tæt på at tage netop dette skridt,« lyder vurderingen fra Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, efter at folketingsgruppen i DF netop er blevet informeret om det nye naboskab med Støjberg.

»Det er en nyhed, som modtages med begejstring i DF. Nu håber de, at Inger Støjberg snart melder sig helt ind i partiet, hvor hun har stærke alliancer med blandt andet Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard. Samtidig er det oplagt, at de, rent politisk, ligger tæt på hinanden – især i rets- og udlændingepolitikken,« siger Thomas Larsen og fortsætter:

»Set i lyset af DFs svære situation ville en indmeldelse fra Inger Støjbergs side være en saltvandsindsprøjtning, som partiet godt kunne bruge i en tid, hvor man er meget trængt i målingerne og har vanskeligt ved at hamle op med Pernille Vermund og Nye Borgerlige. Men man skal lægge mærke til, at Inger Støjberg netop ikke har meldt sig ind endnu. Af samme grund er hendes fremtid uafklaret,« siger Thomas Larsen.

Praktisk samarbejde i første omgang

Kommentatoren peger på, at det kommende samspil mellem DF og Støjberg først og fremmest bliver af praktisk karakter, selvom Støjbergs nye kontor tæt på DF vil føre til øget kontakt i det daglige og måske også flere fælles initiativer.

»Det ligner umiddelbart et første skridt i retning af en indmeldelse i DF. Men ifølge mine oplysninger har Inger Støjberg netop ikke afgjort, om hun vil fortsætte sin politiske karriere i et nyt parti efter den dramatiske afsked med Venstre, og det har Kristian Thulesen Dahl også understreget internt. DF er i den grad klar til at byde hende indenfor. Men hun er også yderst velkommen hos Pernille Vermund, som hun har et tæt forhold til. Man kan derfor ikke konkludere noget om, hvor hun ender.«

Når Støjberg er eftertragtet, på trods af den kommende rigsretssag mod hende, skyldes det, at DF og Nye Borgerlige er enige i hendes kurs i udlændingepolitikken. Men det skyldes ifølge Thomas Larsen også, at den tidligere V-politiker har stor gennemslagskraft over for vælgerne. Ved sidste folketingsvalg, i 2019, lå Støjberg på fjerdepladsen over de største stemmeslugere og hentede mere end 28.000 personlige stemmer.

Kun Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Pernille Skipper lå højere.

Ifølge Thomas Larsen kan det ikke udelukkes, at Inger Støjberg vælger at fortsætte som løsgænger, indtil rigsretssagen mod hende er afgjort.

Efter planen skal alle retsmøder være afholdt ved udgangen af november.