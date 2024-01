Stor forargelse efter sag om sexchikane mod 17-årig kvinde: »Hvordan i alverden kan en chef udtale det?«

Tømrermesteren hos Holstebro Tømrer & Bygningssnedker er »ligeglad med«, at en 17-årig kvinde har fået Tvistighedsnævnets medhold i, at hun har været udsat for chikane på arbejdspladsen. Det har fået flere politikere – inklusive en minister – til tasterne.