Statsministeren sendte en særlig stikpille, som ramte De Konservatives bløde punkt

De Konservative var i efteråret ude i et voldsomt stormvejr, der fik stolen til at vakle under partiformand Søren Pape Poulsen. Men trods forsoning og et konstruktivt årsmøde synes identitetskrisen intakt. Er De Konservative pæne eller vilde?