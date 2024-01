Politik Abonnement

Som 25-årig fik han statsministeren til at ride afsted på en hest i et pr-stunt – nu giver han sin opskrift på succes

Magnus Ulveman er som ganske ung nået til tops inden for politisk rådgivning. Nu kommer han med flere gode råd til unge mennesker, der gerne vil godt fra start på arbejdsmarkedet. Han opfordrer dem blandt andet til at gribe starten på arbejdslivet an på »en helt anden måde«, end han tror, at mange unge gør.