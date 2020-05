Søren Espersen efter intern kritik af DF: »Det må man ikke. Man må ikke udtale sig offentligt om interne sager«

Næstformand Søren Espersen (DF) kalder det »utilstedeligt«. Man gør ikke den slags i Dansk Folkeparti, forklarer han:

Således har Espersens partikollega Anders Vistisen, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet og nu hovedbestyrelsesmedlem, kritiseret sit eget parti i Avisen Danmark.

I Dansk Folkeparti foregår der en »flakken rundt«, mener Anders Vistisen og retter kritik af, at partiet ifølge ham har taget for let på de to valgnederlag, partiet led i 2019.

»Det er som om, man har ramt en mur med 120 kilometer i timen, men man slingrer videre, uden man egentlig har taget nogle ret grundlæggende ting til revision,« siger Vistisen til Avisen Danmark.

Næstformand i Dansk Folkeparti Søren Espersen afviser at tale om den kritik, Anders Vistisen fremfører.

Ifølge Espersen vil han således begå samme »fejl«, som Vistisen har gjort ved at kritisere partiet offentligt.

»Jeg er dybt chokeret over, at et hovedbestyrelsesmedlem på denne måde går ud på fuld skrald med ting, som normalt bliver diskuteret internt. Det har vi aldrig haft tradition for i Dansk Folkeparti. Det er utilstedeligt. Om ganske kort tid har vi møde i hovedbestyrelsen, og dér hører denne kritik til, men det her går ikke. Det må man ikke. Man må ikke udtale sig offentligt om interne sager,« siger Søren Espersen.

Man må ikke

Hvorfor må man ikke debattere om DF i offentligheden?

»Vi har eksisteret i 25 år. Vi har altid haft en grundig intern debat. Det går ikke at involvere offentligheden i politikudvikling, og hvad der skulle have været gjort i bagklogskabens lys.«

Hvorfor ikke?

»Det gør vi ikke. Vi er et parti, hvor vi kritiserer internt. Aldrig offentligt.«

Hvad kan der ske ved det?

»Det er, at vi nu sidder og snakker om en stor krise i DF på baggrund af noget, der er kommet i Avisen Danmark. Det gør man ikke.«

Er der krise i DF?

»Nej, det er der ikke, ikke før Avisen Danmark udkom i dag. Der er ikke krise. Vi har gode interne diskussioner.«

Sanktion eller ej

Vistisen siger jo i interviewet, at han har nævnt kritikken internt, og at han har en moralsk forpligtigelse til at sige fra offentligt, hvad angår Stram Kurs?

»Det er ikke hans pligt. Han har ikke pligt til noget som helst andet end at gøre det, vi plejer at gøre i Dansk Folkeparti. Og det er at holde den slags internt – ikke i offentligheden.«

Skal Anders Vistisen have en sanktion for det, han har gjort?

»Det ved jeg ikke endnu. På nuværende tidspunkt har jeg ikke engang fået kaffe endnu.«

Skal I drøfte sanktionen internt i partiet?

»Det finder vi ud af.«

Kan du vedkende dig noget af kritikken overhovedet?

»Hvis jeg gør det, begår jeg samme fejl, og den slags fejl begår jeg ikke.«

Hvad har DF konkret gjort for at komme på benene igen?

»Jeg vil ikke diskutere med Vistisen i offentligheden. Jeg vil ikke ind på, hvad han siger.«