»Sølle« og »sørgeligt«: Flere blå profiler går i kødet på DF efter boligaftale

Godmorgen og velkommen til en af de dage, der går over i historien.

I dag er det nemlig Storbritanniens sidste dag som medlem af EU – i hvert fald i denne omgang. Når dagen er forbi, er Brexit en realitet, og Den Europæiske Union vil dermed fremover kun bestå af 27 medlemslande.

Dagens papirudgave af Berlingske er da også i høj grad dedikeret til det britiske farvel, og hér på Berlingske.dk følger vi naturligvis høfligt briterne til dørs med grundig dækning dagen igennem – blandt andet af den britiske Brexit-fløjs stort anlagte afskedsfest i London, der sparkes i gang kl. 22 dansk tid.

I mellemtiden får du hér et overblik over de varmeste nyheder og begivenheder:

Radikale taget på sengen

I aftes brød flere dages ulmende strid mellem S-regeringen og støttepartiet de Radikale ud i lys lue, da boligminister Kaare Dybvad (S) indgik en aftale med venstrefløjen og Dansk Folkeparti.

Boligaftalen skal ifølge regeringen sætte ind mod udenlandske boligspekulanter, der opkøber lejeboliger i København og sætter huslejen op. Stridens kerne var en såkaldt karensperiode, der dikterer hvor lang tid, der skal gå, før en udlejer må hæve huslejen efter en renovering. Aftalen endte med en femårig karensperiode, hvilket de Radikale var store modstandere af.

Med Dansk Folkepartis aftale med venstrefløjen blev der atter pustet til striden i blå blok. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skrev på Twitter, at »DF bare sjakrer sig frem. Svært at få øje på principper og politisk rygrad«.

Først og fremmest tog DF ansvar for lejerne, mens andre foretrak politisk spilfægteri. Det tror jeg faktisk vælgerne sætter pris på #dkpol — Kirsten Normann (@KirstenNormann) January 30, 2020

Også Venstres nuværende formand, Jacob Ellemann-Jensen, samt Søren Pind var hurtigt efter ude med kritik af DFs rolle i aftalen.

Jeg er helt ærligt trist over, at det ikke blev den bedste aftale om lejeboligerne, der blev lukket. Men ikke halvt så trist som mange andelsboligejere må være. Ærgerligt, at det ikke blev indholdet, der vejede tungest. — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) January 30, 2020

For en der sad med ansvaret for den københavnske boligstandard: hvor er det sørgelig at DF valgte romantikken med lokum i gården og de usle baggårde til. På bekostning af det borgerlige samarbejde. Terningerne er kastet. Godnat. — Søren Pind (@sorenpind) January 30, 2020

De Radikale, der havde forhandlet i dagevis med regeringen, blev taget på sengen, erkendte partiets Jens Rohde blankt.

»Ja, hvad skal jeg sige. Boller fra Kohberg,« sagde Rohde opgivende efter aftalen i aftes, som Berlingskes politiske redaktør hér giver sin analyse af.

S-udspil vil koste velfærd

Vi bliver i dansk politik, men zoomer ud fra det københavnske boligmarked.

S-regeringens udspil til en reform af den økonomiske omfordeling mellem kommunerne var nemlig knap blevet præsenteret, før den fik hårde ord med på vejen af en række af partiets egne borgmestre.

Forslaget skal ifølge regeringen sikre »råd til velfærd i alle kommuner«, men blandt andre 12 socialdemokratisk ledede kommuner vil tabe penge, og det møder kritik.

»Jeg ender med velfærdsbesparelser,« siger blandt andre Roskildes borgmester, Tomas Breddam (S), til Jyllands-Posten.

Du også kan læse mere om regeringens udspil hér hos Berlingske.

International sundhedskrise

Fra indlandsstoffet haster vi videre til de international overskrifter.

I aftes valgte et ekspertpanel under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) at erklære det potentielt dødelige coronavirus for en »international sundhedskrise«.

Verdenssundhedsorganisationens beslutning om at slå alarm kommer, efter at der har været flere bekræftede tilfælde af smitte mellem personer uden for Kina.

Kina oplyste torsdag, at coronavirussen indtil nu har kostet 170 mennesker livet. Godt 7.700 er smittede.

I dag ventes et hold danskere, der har befundet sig i den ramte Hubei-provins i Kina, at flyve mod Danmark i et særligt fly organiseret af Udenrigsministeriet. Forinden skal de omkring 15 danskere dog screenes af de kinesiske myndigheder for tegn på smitte. Eventuelt smittede får ikke lov til at forlade Kina, men vil i stedet modtage behandling lokalt, oplyser Ritzau.

Virus rammer renter

En bemærkelsesværdig udløber af coronavirussen mærkes på det danske boligmarked. Krisen fortsætter nemlig med at trykke renterne nedad, og det får det populære 30-årige, fastforrentede et procents boliglån med afdrag at mærke.

Lukkekursen passerede i går kurs 100, da markederne lukkede, og dermed ryger boliglånet af hylderne hos Nordea Kredit og BRF Kredit.

Ifølge boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er rentefaldet er drevet af bekymringen for, at coronavirussen skal brede sig til resten af verden.

»De rentefald, vi har set i denne uge, skyldes, at investorerne er nervøse for, om den her coronavirus bliver så verdensomspændende, at det kan risikere at få en effekt på den globale vækst. Det har fået investorerne til at søge mod sikre havne, herunder danske realkreditobligationer,« siger Lise Nytoft Bergmann i dagens Berlingske.

Dagens video

Dagens video må uden tvivl være næroptagelserne af vores egen stjerne, Solen, som kæmpeteleskopet Inouye Solar Telescope på Hawaii har foretaget.

Billederne viser, hvordan den gule overflade i virkeligheden er spættet med enorme, bølgende og glohede plasmasøer – hver omtrent på størrelse med Frankrig.



Det sker i dag

Det bliver en travl dag i landets domstole, hvor der blandt andet afsiges dom i to spektakulære retssager.

Klokken 9 er der corona-pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil fortælle om de danske myndigheders aktivering af sundhedsberedskabet i forbindelse med ankomst og modtagelse af borgere med tilknytning til Danmark fra Hubei-provinsen.

Klokken 11 afsiges dom i den historisk omfattende retssag mod den tidligere ledelse i EBH Bank, der krakkede under finanskrisen. Staten har krævet 550 millioner kroner af den tidligere ledelse i den mere end to år lange sag, der altså efter planen afsluttes ved Vestre Landsret i Viborg i dag.

Klokken 12 kan vi så rette blikket østover, når Østre Landsret afsiger dom i ankesagen mod den kendte advokat Johan Schlüter, der tidligere blev idømt fængselsstraf i byretten. En dom, som forsvarer Susanne Fryland altså ankede.

I Washington fortsætter rigsretssagen mod USAs præsident Donald Trump i Senatet. Onsdag og torsdag stillede senatorerne spørgsmål til sagen, og i dag skal der så være en fire timer lang debat, om hvorvidt der skal indkaldes vidner i sagen.

Herefter skal der stemmes om vidner og andre eventuelle forslag. Hvis alle forslag afvises, ventes Senatet allerede denne dag at kunne gå til afstemning om skyldsspørgsmålet.

I løbet af natten har den republikanske senator Lamar Alexander sagt, at han ikke ønsker at indkalde vidner. Dermed synes flertallet for at indkalde vidner at smuldre.

Du kan naturligvis følge sagerne på berlingske.dk.