Socialdemokratiet får hård kritik for hykleri: »Det er usmageligt«

Socialdemokratiets spidskandidat, Christel Schaldemose, beskyldes nu for hykleri, efter at hun har banket sin kollega på plads for at foreslå noget, som hun selv har stemt for i parlamentet. Selv afviser hun fuldstændig, at det hænger sådan sammen, og siger, at »det er mig, der tegner butikken«.