Særlig finte sikrer Astrid Krags nye valgkreds bonus på 72 mio. kr. i udligning: »Det giver slet ikke mening«

For at få adgang til den nye hovedstadspulje på 400 mio. kr. har regeringen sat en grænse for at være inde eller ude. Finten udelukker præcis København og lukker Køge ind som den helt store vinder – kommunen, hvor den ansvarlige minister bag udspillet, Astrid Krag (S), netop er blevet ny folketingskandidat. »Det ser ud til at være designet lige akkurat at få en vigtig S-bastion som Køge med,« lyder kritikken. Regeringen afviser.