S-politiker delte elevator med to mandlige kollegaer: »Skal vi ikke holde Mette og køre op på 3. sal og voldtage hende på skift?«

Et stigende antal kvindelige politikere – både nuværende og forhenværende – er den seneste tid stået frem og har delt deres personlige oplevelser med sexchikane og krænkende adfærd i dansk politik.

De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, har blandt andet berettet om en decideret »rådden kultur« på Christiansborg, ligesom tidligere folketingsmedlem for SF Özlem Cekic har erklæret, at »sexismen har slået rødder selv hos magthaverne i Folketinget«.

Og nu står endnu et tidligere medlem af Folketinget frem og deler sine oplevelser.

Det drejer sig om Mette Reissmann, der var del af Socialdemokratiets folketingsgruppe fra 2011 og frem til folketingsvalget i 2019, hvor hun ikke opnåede genvalg.

Reissmann, der blandt andet var sit partis uddannelses- og forskningsordfører, har på sin private Facebook-profil delt nogle af sine oplevelser fra sin tid på Christiansborg. Berlingske har fået lov til at citere fra opslaget.

»Jeg har selv oplevet helt langt ude sexistiske kommentarer fra mine mandlige kollegaer fra andre partier end mit eget. Alder er ikke en hindring, kan jeg sige. Hverken deres eller min alder. De, der kender mig, ved, at jeg ikke er sart, men det her skal stoppe nu,« skriver Reissmann og uddyber:

»Jeg blev stiktosset og har fortalt om det til dem, der gider høre på det, og derfor gør jeg det også gerne her på min Facebook-side.«

»Det er selvfølgelig ikke i orden!!«

Herefter nævner det tidligere folketingsmedlem to konkrete episoder, hun selv har oplevet.

Den første episode fandt sted i Transportministeriet, hvor Reissmann var sendt til nogle forhandlinger som repræsentant for sit parti:

»Ved forhandlinger i Transportministeriet: Mand: »Skal du deltage her?« Mig: »Ja, transportordføreren kan ikke i dag«. Mand: »Nå, men så har vi også noget kønt at kigge på«.«

Den anden episode fandt sted i Folketingets berømte paternosterelevator. Her skriver Mette Reissmann:

»På vej op i paternosteren med to mænd: Mand 1: »Skal vi ikke holde Mette og køre op på 3. sal og voldtage hende på skift?« Mig: »?!!!!?!!!« Mand 2: »Jeg tror, at jeg står af her«.«

I sit opslag erklærer det tidligere S-folketingsmedlem sig også enig med Özlem Cekic, der som bekendt har påpeget, hvordan sexismen har »slået rødder« hos magthaverne i Folketinget.

»Jeg er enig med hende i, at det er svært at komme kulturen omkring uacceptabel sexistisk adfærd til livs, når det finder sted i landets lovgivende forsamling at tale sådan til hinanden, som hun refererer til,« skriver hun og uddyber:

»Det er selvfølgelig ikke i orden!!«

Møde i Folketingets ledelse

Den omsiggribende debat om sexchikane og krænkende adfærd tog fart, da TV-værten Sofie Linde fortalte om sine personlige oplevelser med sexchikane i mediebranchen, og den har siden også bredt sig til dansk politik, hvor flere kvindelige politikere som beskrevet har delt deres oplevelser.

Hos de Konservatives har børne- og familieordfører Brigitte Klintskov Jerkel også fortalt om, hvordan hun har været udsat for krænkende adfærd på Christiansborg.

I en beretning til DR har hun skrevet, hvordan en bestemt politiker ad flere omgange har overskredet hendes grænser.

»På Christiansborg har jeg oplevet at blive passet op på gangen og få klap bagi af den samme mand,« skrev hun til DR.

Folketingets ledelse, Præsidiet, holdt onsdag møde om, hvordan Folketinget skal håndtere sexisme og konkrete anklager.

På mødet blev der ikke nået en endelig konklusion, forklarede Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), efterfølgende til Ritzau:

»Vi skal arbejde videre med det, og vi vil inddrage erfaringer fra andre lande. Men det er klart, at vi ikke vil acceptere sexisme. Hvis man er udsat for det, så skal man kunne komme af med det på en betryggende måde,« sagde han.

Mette Reissmann befinder sig i øjeblikket på en båd i Stillehavet uden telefonforbindelse, og derfor har det ikke været muligt at interviewe hende.