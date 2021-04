Røde politikere målløse over Inger Støjberg: »Modbydeligt«, »kynisk« og »dybt grænseoverskridende«

Meget er der sagt om udlændinge gennem tiden, men Inger Støjbergs moralske opsang til syriske flygtninge flytter alligevel hegnspælene.

Sådan lyder reaktionen fra røde partier. Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, kalder Støjbergs meldinger »modbydelige«, »kyniske« og »dybt grænseoverskridende«.

»Vi er i gang med at udvise mennesker til farlige områder, som de med rette er bange for at tage til. I den situation, som er slem nok i sig selv, føler hun sig kaldet til at levere så gennemført forfærdelig en afskedssalut,« siger hun:

»Det er svært at være i.«

En række syrere, der kom til Danmark i 2015, mens Inger Støjberg var minister, får i disse uger og måneder inddraget opholdstilladelsen.

Forklaringen er, at de kun har fået asyl i Danmark på en såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, som indebærer, at de kan miste deres opholdsgrundlag, også selvom forholdene i hjemlandet fortsat er »uforudsigelige, skrøbelige og alvorlige«.

En række stemmer har, både herhjemme og internationalt, rejst tvivl om grundlaget for at sende syrerne hjem, og Danmark er da også det hidtil eneste land i Europa, der forsøger.

At Støjberg i den situation gør det til et spørgsmål om mangel på moral, hvis ikke syrerne frivilligt rejser hjem i tilfælde af en inddraget opholdstilladelse, gør SFs udlændingeordfører, Carl Valentin, »målløs«.

»Det er fuldstændig absurde udsagn, hun kommer med. Der er ikke nogen, der har en moralsk forpligtelse til at tage tilbage til et dybt usikkert sted med en uhyrlig diktator. Det er et fuldstændig vanvittigt personangreb på sårbare mennesker i en fortvivlende situation, at man gør det til et moralsk anliggende.«

Han er også bestyrtet over, at Inger Støjberg siger, de skal tage hjem uden protester eller kritiske spørgsmål.

»Hvad er det for et udsagn? Selvfølgelig går nogle af de her mennesker ud i den offentlige debat og fortæller, at de er bange og stiller kritiske spørgsmål. Hvad er det umoralske i det? Jeg er målløs over, at hun siger sådan,« lyder det.

Men loven er jo, som den er. Vi har som retsstat vurderet situationen ud fra de regler. Har hun ikke ret i, at man så skal respektere det?

»Vi har ingen aftale om hjemsendelser med Syrien, og derfor kan vi ikke tvinge dem. Derfor vælger mange at sige, at de hellere vil være i et udrejsecenter. Det kan jeg ærligt talt godt forstå, og det er der intet umoralsk i.«

Tager man ikke et samfund som gidsel ved ikke bare at rejse hjem?

»De her mennesker er enormt bange. De er så bange for at tage til Syrien, at de hellere vil sidde i ufrihed på et udrejsecenter. Det siger alt om deres situation, og det siger alt om Støjberg.«

Det samme mener den radikale udlændingeordfører, Kristian Hegaard, hvis parti selv stemte for den lov, der er grundlaget for, at syrerne mister deres opholdstilladelse.

»Det her er de mest sårbare mennesker, man kan forestille sig. Jeg kan godt forstå, de ikke har lyst til at tage hjem til et sted, de kun husker for bomberegn, og nu skal de så også klandres for ikke at have nogen moral. Det er hjerteløst.«

Har du grundlag for at tro, at myndighederne ikke laver den rigtige vurdering efter jeres egen lov?

»Man kan også vende den om og spørge, om de lande, vi normalt sammenligner os med samt FN ikke godt kan lave en rigtig vurdering af forholdene i Syrien. Jeg synes, det er dybt underligt, hvis vi skal gå enegang i det her spørgsmål.«