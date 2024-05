Regeringen vil skærpe og udbrede klimakrav til byggeri

Med et udspil fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil regeringen skærpe krav til byggerier: "Byggebranchen står for en stor del af Danmarks CO2-udledning, og det er på høje tid, at vi strammer skruerne om byggeriets bidrag til den grønne omstilling," siger hun i en pressemeddelelse. (Arkiv). Fold sammen

Læs mere