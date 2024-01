Regeringen vil give kongehuset flere penge og hjælpe med slotte

- Når vi vil skabe rammerne for, at vores kongehus med det nye kongepar kan fortsætte med at udvikle sig og være et aktiv for Danmark, må vi samlet set forvente at skulle afsætte flere ressourcer. Det er regeringen helt indstillet på, siger Nicolai Wammen (th.) om tronskiftet. (arkivfoto). Fold sammen

Læs mere