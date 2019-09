Radikale dybt uenige om åbenhed om EU-midler: En vil lægge alt frem. En anden vil ikke lægge noget som helst frem

Tilliden til de danske politikere er lav, og derfor vil de Radikale gå forrest og genopbygge den tillid. Her er åbenhed nøgleordet, for åbenhed er en nødvendig forudsætning for at genskabe tilliden til de danske politikere.

»Åbenhed avler tillid. Vi vil gerne tvinge os selv til at lære af vores egne fejl og sikre, at der er transparens og gennemsigtighed ind til magten. Og sikre, at magten ikke misbruges,« sagde gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen til pressen, der var mødt op til pressemødet i forbindelse med de Radikales sommergruppemøde i august i Nyborg.

Men når det handler om åbenheden om de stærkt omdiskuterede og udskældte skattefrie 33.600 kr. – der populært går under navnet blyantspenge – som alle medlemmer af Europa-Parlamentet får hver måned, så ophører enigheden om åbenhed blandt de to Radikale parlamentsmedlemmer.

En vil lægge alt frem. En anden vil ikke lægge noget som helst frem, fordi reglerne ikke kræver det.

Europaparlamentarikere er nemlig ikke forpligtet til at dele information om, hvordan de bruger det månedlige tillæg, slog EU-Domstolen fast sidste år.

FAKTA Hvad er blyantspenge? Det er et tillæg, der udbetales til medlemmer af Europa-Parlamentet som en fast godtgørelse hver måned med henblik på at dække udgifter, som opstår i forbindelse med udøvelsen af deres parlamentariske hverv, såsom udgifter til kontordrift, telefon og post, samt indkøb, drift og vedligeholdelse af computerudstyr. Tillægget er i 2018 på 4.513 euro pr. måned, ca. 33.600 kr. Kilde: Europa-Parlamentet FOLD UD

Intet at skjule

Karen Melchior, der blev valgt ind i parlamentet ved europaparlamentsvalget i maj, kalder sig selv »åbenhedsfanatiker« og mener som »udgangspunkt ikke«, at man kan få for meget åbenhed.

Heller ikke om de blyantspenge, der hver måned tikker ind på hendes bankkonto, og som skal betale for hendes kontorhold i hjemlandet, telefoner og IT-udgifter og ja, hendes blyanter.

»Jeg synes ikke, der er noget at skjule ved det her, og derfor har jeg ikke noget problem i at fortælle hverken medier eller borgere, hvad jeg bruger de penge på,« siger Karen Melchior.

Helt konkret samler hun sine blyantspenge på en bankkonto, og dermed vil det være nemt for at hende at fremvise, hvad hun har brugt pengene på. Endnu har hun ikke brugt nogle af blyantspengene, for arbejdet begynder først nu, men når udgifterne kommer, vil hun lægge sine fakturaer op på sin hjemmeside.

Mens Karen Melchior altså vil lægge alle bilag frem, mener de Radikales andet medlem af Europa-Parlamentet, Morten Helveg Petersen, ikke, at det er nødvendigt.

Han overholder nemlig reglerne, og det giver ikke mening, at de danske medlemmer skal overholde nogle højere moralske krav end parlamentsmedlemmer fra de andre EU-lande.

»Jeg vil en samlet reform, der gælder alle, så vi undgår de der individuelle løsninger. Men vi arbejder for åbenhed, og det gør vi også i Europa-Parlamentets præsidium, hvor vi hidtil er blevet stemt ned. Jeg mener så bare, at det med fakturaer og bilag er en opgave for parlamentets administration eller eventuelt ekstern revision. Og hvis de vil kontrollere mere, så er jeg åben for det.«

Så du vil ikke gøre noget i stil med det, Karen Melchior vil gøre?

»Nej, fordi jeg vil have en samlet reform af systemet,« siger Helveg.

»Principielt afgørende«

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan Rina Ronja Kari som medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen Mod EU fik ca. 4,75 mio. kr. om året i løn, diæter, blyantspenge, sekretariatsgodtgørelse, partimidler og flere andre ting.

Den anerkendte lektor ved Leuven Universitet i Belgien Wouter Wolfs, der forsker i EU og støtte til politikerne, har sagt, at omfanget af de penge, politikerne får, er løbet løbsk, og den nærmest fuldstændige mangel på kontrol er dybt problematisk og skaber grobund for fusk med EU-midler.

»Det store problem er alle de mange tilskud, der kommer oven i den almindelige løn. Politikerne kan bruge dem uden specifikke guidelines og regler og uden at blive kontrolleret. Det er for eksempel ikke alle medlemmer, der har et lokalt kontor og et selvstændigt sekretariat, og så er mange af de 32.000 kroner jo i praksis bare en ekstra løn oven i den normale løn,« sagde Wouter Wolfs sidste år til Berlingske. Siden er beløbet hævet.

Karen Melchior mener, der er behov for mere åbenhed. Det er ifølge hende »principielt afgørende« for det hænger sammen med, hvordan »vi som politikere forvalter vælgernes tillid«, siger hun.

»En ting er, hvad reglerne er, men noget andet er jo, hvad man synes, der er rigtigt at gøre. Og jeg synes, det rigtige er at lægge det frem.«

Konservativt forslag var valgflæsk

Den radikale leder, Morten Østergaard, er ikke meget for at kommentere de radikale blyantspenge.

»Vi kæmper i almindelighed for mere åbenhed. Både om de midler, som partierne får i EU og de midler, som vi får herhjemme, hvor der bestemt også er meget at gøre i forhold til at skabe mere åbenhed. Så det er vores holdning både i EU og herhjemme,« siger han og henviser til, at yderligere spørgsmål om blyantspengene skal rettes til partiets europaparlamentarikere.

I valgkampen til europaparlamentsvalget i maj lancerede den konservative spidskandidat, Pernille Weiss, i Jyllands-Posten et forslag om, at de danske europaparlamentarikere gik sammen og delte udgifterne til en revisor, der kunne blåstemple, at de danske blyantspenge blev brugt som foreskrevet, og at reglerne blev overholdt.

For selv om Weiss mente, at det var i orden, at medlemmerne fik pengene udbetalt, så mente hun, at man kunne lade den fælles revisor stå for det administrative besvær med at indberette bilag.

Karen Melchior har ikke meget til overs for den konservative kandidats forslag.

»Det handlede vist mest om at promovere Pernille Weiss,« som Melchior siger.

»Pernille Weiss kunne starte med få den konservative gruppe i parlamentet til at indføre nogle principper for, hvordan de vil øge åbenheden om blyantspengene. Og ellers kunne hun jo i princippet bare lægge sine bilag frem.«

Tror du ikke, det bliver voldsomt bureaukratisk, at du skal sidde og holde styr på, at nu har du købt fire kuglepenne, nu har du købt to blokke, nogle papirclips og en printer?

»Det er jo ikke så vanskeligt. Hvis man holder pengene på en konto og har et betalingskort til den konto, så er det jo ret enkelt at trække, hvad der er blevet brugt til de enkelte ting. Det er kun rimeligt, at vi også som politikere fortæller, hvad vi bruger penge på.«