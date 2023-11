Professor: Ellemann står ikke til straf i Elbit-sag om våbenkøb

Jakob Ellemann-Jensen (V) har forladt dansk toppolitik. Men han forlod ikke et ryddet skrivebord, og tirsdag har et bredt flertal i Folketinget besluttet at Elbit-sagen skal undersøges.

Den tidligere forsvarsminister er fortsat hovedperson i sagen om et forhastet milliardkøb af våben fra israelske Elbit Systems. Det er dog ifølge en professor usandsynligt, at Ellemann bliver straffet, selv hvis han har begået fejl.

- Teoretisk set kunne man rejse en rigsretssag mod ham, men det anser jeg for meget usandsynligt. Det er den eneste måde, man kommer efter ministre på retligt set, siger Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

Den tidligere Venstre-formand forlod politik i sidste uge.

Da Ellemann var forsvarsminister, gav han i januar Folketingets partier to timer til at hastebehandle et våbenindkøb for 1,7 milliarder kroner fra israelske Elbit Systems.

Politikerne blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten hurtigt skulle underskrives, fordi tilbuddet på våbnene ville udløbe i januar, hvilket ikke var korrekt.

Professoren mener, at sagen i en vis forstand har haft en konsekvens allerede, fordi Ellemann trådte tilbage som forsvarsminister i august.

- Langt hen ad vejen, tror jeg nok, man må sige, at Ellemann forlod Forsvarsministeriet også på grund af Elbit-sagen.

- Så den passer sådan set meget godt ind i den skabelon, der er for skandalesager, at man formentlig ikke vil tage konsekvensen af det, siger professoren.

Professoren henviser til, at der "formentlig" kunne have været rejst en rigsretssag mod Mogens Jensen i minksagen på baggrund af Minkkommissionens konklusioner.

Men han gik af, og derfor blev der ikke draget en konsekvens af det. Det står i modsætning til sagen med Inger Støjberg, som afviste at have overtrådt ministeransvarsloven og aldrig gik af, fordi der var et flertal bag hende.

Der er gode grunde til at undersøge Elbit-sagen, for sagsgangene i ministeriet får stor betydning, når der i fremtiden skal købes våben og udstyr for milliarder, da Forsvaret skal oprustes væsentligt.

- Den her sag stiller principielle spørgsmål om forligsbehandlinger, så det har en betydelig interesse at få afklaret, hvad det drejer sig om.

- Med de megainvesteringer der skal foretages på forsvarsområdet de kommende år, er det fuldstændigt afgørende, at der er tillid til de beslutningsgange, der er i sådanne sager. Det er også et væsentligt punkt, siger professoren.

