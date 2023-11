Politik Abonnement

Politisk kommentator: Venstre havde sin bedste dag længe – men der er en sten i skoen

Er skattelettelserne store nok til at retfærdiggøre Venstres deltagelse i en regering ledet af Socialdemokratiet? Politisk kommentator og Venstre-kender mener, at der skal mere til at vende skuden, men det var et skridt på vejen.