Politikere i slagsmål om TV 2-indslag med synkefærdig gummibåd: »Hvorfor skal Rasmus rende verden rundt efter krig, kugler og død?«

Et TV-klip på to minutter, hvor TV 2-journalist Rasmus Tantholdt sammen med sit kamerahold fra en fiskerbåd filmer, hvordan en gruppe af migranter kæmper med at holde båden oven vande, har fået flere danske politikere til tasterne.

På den ene side er der dem, som mener, at Rasmus Tantholdt går for langt ved ikke at sløre identiteten på migranterne i gummibåden, og at han bruger indslaget til at iscenesætte sig selv. På den anden side står dem, som mener, at Rasmus Tantholdt blot skildrer verden og den barske virkelighed, som kan udspille sig, når mennesker migrerer mellem lande og kontinenter.

​Kritik fra europaparlamentsmedlem

En af dem, der kritiserer Rasmus Tantholdt, er europaparlamentsmedlem fra Radikale Venstre, Karen Melchior.

Hun mener, at Rasmus Tantholdt iscenesætter sig selv i indslaget og spørger, hvorfor Rasmus Tantholdt skal »rende verden rundt efter krig, kugler og død«.

pga selviscensættelse af journalisten. Jeg bryder mig ikke om den slags journalistik. Hvorfor skal Rasmus rende verden rundt efter krig, kugler og død? — Karen Melchior (@karmel80) September 9, 2020

Der er dog også dem, som mener, at indslaget på TV 2 er den slags journalistik, der kan være med til at gøre en forskel. En af dem er folketingsmedlem for SF, Jakob Mark.

I et tweet skriver han blandt andet, at »journalistik skal vise verden objektivt, ægte og oplysende. Der er faktisk alt for lidt af den journalistik«.

Journalistik skal vise verden objektivt, ægte og oplysende. Der er faktisk alt for lidt af den journalistik. Jeg er overbevist om at stærke billeder og god journalistik gør en langt større forskel for at få øjnene op for migranters vilkår end politikere gør #dkpol — Jacob Mark (@jacobmark_sf) September 9, 2020

Klippet blev vist i mandags på TV 2.