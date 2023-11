Politik Abonnement

Partiet nægter at deltage i forhandlingerne. Alligevel fastholder ordføreren: »Vi står ikke med armene over kors«

Inger Støjberg og co. har gang på gang betonet, at Danmarksdemokraterne er et pragmatisk parti, der søger indflydelse – ikke et protestparti. Alligevel nægter partiet at dukke op til valgperiodens måske mest afgørende forhandlinger. »Det gør os jo ikke til et protestparti,« afviser ordfører.