Partier: Straffesagen mod Claus Hjort skal undersøges til bunds

En række af Folketingets partier vil have undersøgt hele forløbet i straffesagen mod den tidligere Venstreminister Claus Hjort Frederiksen, som onsdag er blevet lagt ned af anklagemyndigheden.

- Denne sag stiller flere og flere spørgsmål. Hvorfor har man opereret, som man har, over for Claus Hjort? Det er et spørgsmål, som jeg synes, man skal have svar på, siger Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen.

De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, vil have en kommissionsundersøgelse, og det skal ikke trække ud.

- Nu er det tid til endelig at få en tilbundsgående undersøgelse af hele forløbet. En kommissionsundersøgelse, som forhåbentlig også kan komme hurtigt afsted, for nu er der ikke nogen undskyldning længere.

Han kalder det en "skandaløs sag".

Claus Hjort blev i første omgang tiltalt for at have røbet strengt fortrolige oplysninger, der ifølge anklagemyndigheden har karakter af statshemmeligheder.

Højesteret har i en kendelse fredag med få ord beskrevet, at sagen handler om, at Claus Hjort skulle have talt over sig i forhold til et kabelsamarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste, NSA.

- Der er ingen, der er i tvivl om, at kabelsamarbejdet fandtes. Det er simpelthen tosset at påstå, at det fortsat var en hemmelighed på det tidspunkt, det blev sagt, siger Steffen Larsen.

Også Danmarksdemokraterne vil have en dybdegående undersøgelse af forløbet med sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen, siger formand Inger Støjberg.

- Det er en af de største skandaler i dansk politik i mange år. Man har offentligt trukket de her to mænd gennem sølet.

- Jeg begriber ganske enkelt ikke, at man ikke har lavet sit forarbejde bedre, når man går ind på den her måde og fører en sag, der har så vidtrækkende konsekvenser.

Dansk Folkeparti ønsker ligeledes en undersøgelse. Ifølge formand Morten Messerschmidt ligger ansvaret til syvende og sidst hos statsminister Mette Frederiksen (S).

- Der er ikke andre her end statsministeren, der kan få ansvaret. Hun er den højeste embedsperson i Danmark, og der er ingen, der kan tro, at de her sager ikke har været forbi hendes skrivebord, siger han.

Rigsadvokat Jan Reckendorff udtaler onsdag, at de droppede retssager i realiteten gør det straffrit at bryde sin tavshedspligt angående klassificerede oplysninger.

Ansvaret falder dog tilbage på myndighederne selv, mener Inger Støjberg.

- Hvis man starter en sag som denne, må man gøre sit hjemmearbejde. Det her viser for mig, at man har haft en iver af en anden verden efter at komme efter de her to mennesker, Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen, og at man så ikke har undersøgt tingene til bunds.

