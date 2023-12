Politik Abonnement

På sin 10 års fødselsdag vil Alternativet stemple ind i en følsom debat: »Vi skaber et bedre samfund ved at gå ned i arbejdstid«

Mandag er det ti år siden, Uffe Elbæk præsenterede et nyt politisk parti – et alternativ. Årene siden har været en rutsjebanetur. Nu gør partiet klar til at stemple helhjertet ind i en brandvarm debat, og formanden har en opsigtsvækkende ambition for, hvor partiet skal være ved deres næste jubilæum.